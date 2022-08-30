"الخليج للملاحة" للعربية: اتفقنا مع الدائنين لتحويل الدين إلى أسهم في الشركة

كشف الرئيس المالي التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة علي عبودة، أن الشركة قامت بتخفيض تكلفة التمويل بنسبة 40% هذا العام.

وأضاف عبودة في مقابلة مع "العربية" أن الخسائر المتراكمة للشركة كان سببها تعرض أحد السفن لحادث غرق قبل عامين بالإضافة إلى شطب قيمة السفن والشهرة بـ255 مليون درهم.

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وبين أنه تم إعادة تمويل السفن مع شركات صينية بفائدة منخفضة.

وتابع عبودة: "تواصلنا مع حملة الصكوك والدائنين لمعالجة الخسائر المتراكمة.. كما اتفقنا مع الدائنين لتحويل الدين إلى أسهم في الشركة".

وأشار إلى تخارج الشركة من القطاعات غير المربحة.