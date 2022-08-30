.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الخليج للملاحة" للعربية: اتفقنا مع الدائنين لتحويل الدين إلى أسهم في الشركة

  • الخط
خاص

"الخليج للملاحة" للعربية: اتفقنا مع الدائنين لتحويل الدين إلى أسهم في الشركة

الرئيس المالي لـ"الخليج للملاحة": خفضنا تكلفة التمويل بـ 40% هذا العام

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف الرئيس المالي التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة علي عبودة، أن الشركة قامت بتخفيض تكلفة التمويل بنسبة 40% هذا العام.

وأضاف عبودة في مقابلة مع "العربية" أن الخسائر المتراكمة للشركة كان سببها تعرض أحد السفن لحادث غرق قبل عامين بالإضافة إلى شطب قيمة السفن والشهرة بـ255 مليون درهم.

وبين أنه تم إعادة تمويل السفن مع شركات صينية بفائدة منخفضة.

"الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم شركات سوق دبي "الخليج للملاحة" تقلص خسائرها الفصلية 83% إلى 4.2 مليون درهم

وتابع عبودة: "تواصلنا مع حملة الصكوك والدائنين لمعالجة الخسائر المتراكمة.. كما اتفقنا مع الدائنين لتحويل الدين إلى أسهم في الشركة".

وأشار إلى تخارج الشركة من القطاعات غير المربحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من الجهة المسؤولة عن اندلاع الاشتباكات وإطلاق النار في العراق؟ من الجهة المسؤولة عن اندلاع الاشتباكات وإطلاق النار في العراق؟
اكتشف المزيد