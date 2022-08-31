أسعار السلع الغذائية تتجه إلى التراجع تدريجياً في العام المقبل.. لهذه الأسباب

قالت مدير بحوث القطاع الاستهلاكي بشركة بلتون المالية، إنجي الديواني، إن جميع شركات التجزئة في السوق السعودية شهدت نمواً قوياً في الإيرادات بالنصف الأول من 2022، بلغت نحو 15% في شركتي صافولا والمراعي و25% في "سدافكو"، بدعم من الزيادات السعرية.

وأضافت إنجي الديواني، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الشركات ومنها صافولا مررت الكثير من زيادة التكلفة إلى المستهلكين لا سيما زيوت الطعام والسكر وهو ما ساهم في دعم النمو القوي لإيرادات الشركة.

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وذكرت مدير بحوث القطاع الاستهلاكي، أن شركة "سدافكو" حققت نمواً كبيراً في الإيرادات بسبب الزيادات السعرية في الألبان والمثلجات وافتتاح مصنع جديد للآيس كريم وهو ما ساهم في زيادة الأرباح، مع انتهاج "سدافكو" سياسة توسعية وتوجيه جزء من الإنتاج خارج المملكة.

وأضافت إنجي الديواني أن إيرادات شركة المراعي نمت داخل السعودية وخارجها في أسواق مصر والأردن، وشهدت جميع هذه الأسواق تعافيا في الطلب، وساهمت القوة الشرائية للمستهلك السعودي نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دعم القطاع الاستهلاكي في ظل عودة السياحة الدينية والمدارس.

وأوضحت أن أسعار المدخلات ارتفعت بأكثر من 20% عن العام الماضي وتم امتصاص هذه الزيادة من خلال السياسة التسعيرية للشركات.

وتوقعت إنجي الديواني، شدة المنافسة خلال العام المقبل، نظراً لأن جميع أسعار السلع الغذائية بدأت في التراجع تدريجيا نتيجة انتظام سلاسل الإمداد وعودة شحنات الحبوب من المواني الأوكرانية.

وأضافت أن تلك العوامل تقود إلى انخفاض طفيف في أسعار المدخلات خلال العام المقبل، وبالتالي قد تمرر الشركات هذه الانخفاضات إلى المستهلك وهو ما يسبب ضغوطا تنافسية عبر تقديم خصومات على السلع لكي تحافظ كل شركة على حصتها السوقية.