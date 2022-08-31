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أنباء عن قرار مرتقب من "المركزي" المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

أنباء عن قرار مرتقب من "المركزي" المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد

بعد تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني

دبي - العربية.نت

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يتردد في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.

وتواصلت "العربية نت" مع مصادر مصرفية رفيعة المستوى والتي لم تؤكد القرار أو تنفيه.

وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد غرد على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.

وقالت مصادر مطلعة داخل عدد من البنوك المصرية لـ "العربية نت"، إنها لم تصلها تعليمات جديدة بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد.

وأعلنت وزارة المالية، أمس، أنها ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.

وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها "خلال الأيام المقبلة" تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين "في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".

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