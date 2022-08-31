التدفئة مقابل الغذاء.. خيار صعب يهدد المواطن الأوروبي في الشتاء

قال مستشار طاقة في Hawk Energy، خالد العوضي، إن دول الاتحاد الأوروبي تجتمع أسبوعياً لمناقشة خطة الطوارئ بشأن كيفية التعامل مع انقطاع الغاز الروسي، ورغم عدم قدوم الشتاء إلا أن هناك مخاوف متزايدة بشأن أسعار وكيمات الغاز والكهرباء.

وأضاف خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن أسعار الغاز والكهرباء متقلبة في أوروبا، وخطة الاتحاد الأوروبي تتضمن تقليل الاستهلاك بنسبة 20% وأقرتها جميع دول الاتحاد الأوروبي.

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وأوضح مستشار الطاقة، أن الاتحاد الأوروبي سيناقش خلال الأسبوع القادم خطة لتجميد أسعار الكهرباء على المدى المتوسط وعدم رفعها، لتقليل استهلاك الغاز.

وقال العوضي، إنه في بداية الأزمة الحالية قامت أسبانيا بفك الارتباط بين أسعار الغاز والكهرباء لتكون أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع ثابتة لا تتغير بتغير أسعار الغاز المستورد، وسيؤدي إلى إزالة العبء المالي عن الاستهلاك العام للغاز والطاقة للمستهلك الأوروبي بعد أن بلغت ذروتها حالياً.

وأضاف العوضي، أن المواطن الأوروبي لديه خيار بتقليل 50% من استهلاك الغذاء لدفع فاتورة التدفئة في الشتاء، وقد تصل تقلبات الأسعار إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

وأشار مستشار طاقة في Hawk Energy، إلى أن روسيا مجبرة على أعمال صيانة لخط غاز ستريم 1 وسبق إغلاقه لمدة 10 أيام وعاد بنسبة 20% من طاقته، وما يجري حالياً هو صيانة روتينية وسيعود بكفاءة 20% وربما أعلى إلى 40% من طاقته.

وأوضح العوضي، أن نورد ستريم 1 هو خط من 4 خطوط أخرى تغذي أوروبا بالغاز من روسيا تمر عبر أوكرانيا وتركيا لكنها ليست بكفاءة عالية بل تعمل بكفاءة 50 إلى 60%، وتمثل الكميات في تلك الخطوط أكثر من 6 أو 7 مرات ما يضخه خط ستريم 1 ولذلك أعمال الصيانة تصب في صالح الطرفين.