أسعار النفط تهبط 3% مع تصاعد مخاوف الركود

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من ضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل، بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

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وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء. وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 2.70 دولار، أو 2.76%، عند 95.14 دولار للبرميل.

وقال المحلل في (بي.في.إم أويل أسوشيتس)، تاماس فارغا: "أحدث دلائل على تعثر النمو هي انكماش نشاط المصانع الصينية في أغسطس وتوسع قطاع الخدمات في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد بأن كلا من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي سيرفعان أسعار الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، ربما بنسبة تصل إلى 0.75%، وكل ذلك يجعل المستثمرين في الأسهم يسعون للخروج. وتحذو أسعار النفط الحذو نفسه في الوقت الحالي على الأقل".