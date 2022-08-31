تبدأ اليوم.. شركة سناب تقرر تسريح 20% من موظفيها

من المقرر أن تقوم شركة سناب Snap بتسريح 20% من قوتها العاملة، وهو ما يعادل أكثر من 1000 موظف، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وستبدأ عمليات التسريح من اليوم الأربعاء وستؤثر على أقسام معينة بما في ذلك منتجات الأجهزة والمطورين.

مادة اعلانية

يأتي ذلك، بعد أن مرت شركة Snap بعام صعب، حيث تراجعت كل من الإيرادات والأرباح في الربع الثاني. وفي خطاب المستثمرين للربع الثاني في 21 يوليو، قالت الشركة إنها لن تقدم توجيهات لربعها الحالي وقالت "الرؤية التطلعية لا تزال صعبة بشكل لا يصدق".

وانخفضت أسهم Snap بأكثر من 25% في اليوم الذي أعلنت فيه عن أرباحها في الربع الثاني. وأطلقت النتائج المخيبة للآمال للشركة موجة من شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي أبلغت عن نتائج سيئة، مشيرة إلى ضعف سوق الإعلان عبر الإنترنت، من بين أسباب أخرى.

كما غابت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، عن تقديرات المحللين للربع الثاني، كما فعلت Pinterest.

وألقت شركات وسائل التواصل الاجتماعي باللوم في بعض مشاكلها على الشركات التي تقلص الإعلانات الرقمية بسبب الاقتصاد الضعيف. بالإضافة إلى ذلك، قالت هذه الشركات إن تحديث الخصوصية لعام 2021 لنظام iOS من أبل زاد من صعوبة تتبع المستخدمين، مما يؤثر سلباً على وحداتهم الإعلانية عبر الإنترنت.