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"جيه أو ستيل" البريطانية تستثمر 865 مليون دولار لإنشاء مصنع صلب في السعودية

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مصنع حديد مناسبة
مصنع حديد - صورة تعبيرية
اقتصاد السعودية

"جيه أو ستيل" البريطانية تستثمر 865 مليون دولار لإنشاء مصنع صلب في السعودية

بطاقة إنتاجية سنوية 1.8 مليون طن

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة جيه أو ستيل J.O Steel Holdings البريطانية، على تسهيل ائتماني بقيمة 692 مليون دولار من مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية بقيادة البنك السعودي البريطاني (SABB) لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع القضبان في مدينة رأس الخير الصناعية في المملكة العربية السعودية.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع الصلب المقترح، الذي يقع شمال الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، حوالي 1.8 مليون طن.

وبحسب بيان الشركة من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2025. كما ستوفر الشركة سيولة بقيمة 173 مليون دولار عبر حقوق الملكية يتم رفعها من خلال أوراق مالية قابلة للتحويل.

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ومن المقرر أن تحمل كل ورقة مالية لحاملها الحق في الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل ورقة ضمانة بسعر يتم تحديده في مرحلة لاحقة، وستبلغ نسبة تمويل المشروع بواقع 80% للديون و20% لحقوق الملكية.

وقد يوقع ممثلون من جيه أو ستيل، اتفاقية استئجار أرض لهذا الغرض مع الهيئة الملكية لمنطقة الجبيل وينبع في سبتمبر. ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية الحكومة السعودية الوطنية للصلب، والتي تهدف إلى توسيع إنتاج الصلب المسطح السعودي وفقاً لرؤية السعودية 2030.

تعد شركة جيه أو ستيل هولدينغز، شركة قابضة لتصنيع الصلب تأسست بموجب قوانين المملكة المتحدة. وتمتلك حالياً أسهماً في العديد من مصانع الصلب الموجودة في جنوب آسيا وإفريقيا. ويمتلك الصناعي البلجيكي جافيد أوبجينهافن 92% من الشركة.

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