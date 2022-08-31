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"بواتك" للعربية: نستهدف التوسع في ربط البنوك بقطاع الأعمال السعودي إلكترونياً

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خاص

"بواتك" للعربية: نستهدف التوسع في ربط البنوك بقطاع الأعمال السعودي إلكترونياً

90 % من الشركات السعودية لديها معاملات مع البنوك

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة "بواتك" هاشم الحقيل، إن ربط الشركات السعودية بالقطاع المصرفي إلكترونيا بدأ في عام 2000 عندما ربطت أرامكو أعمالها مع البنوك.

وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك المحلية بعدها بدأت تقديم خدمات الربط الآلي مع الشركات، إلا أن السوق كان يفتقر حينها لشركة وسيطة تقدم خدمة الربط.

وأشار إلى أن عدد كبير من الشركات لجئت إلى نظام "سويفت" لمخاطبة البنوك، مضيفاً: "هنا أفضل أن يكون التعامل محليا، لأن المعاملة عبر نظام مثل سويفت تذهب إلى بلجيكا ثم تعود إلى المملكة مرة أخرى".

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وذكر أن هدف "بواتك" ليس التعامل المالي فقط بقدر ما ضم جميع الشركات في السوق، مشيرا إلى أن عدد الشركات في السوق السعودية يبلع 700 ألف شركة.

وأفاد الحقيل أن 90% من الشركات السعودية لها علاقات مصرفية متعدة مع البنوك.

وتابع: "الفكرة أن يتم إنشاء أنظمة محلية مثل بواتك تتولى ربط القطاع المحلي والتجاري وتسهيل التعاملات بينهم، وبناء منتجات مبتكرة على الربط".

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