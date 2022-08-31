شركات سيارات كهربائية تستهدف تأمين تمويلات إضافية لمواجهة أزمة تضخم التكاليف

يتجه صانعي السيارات الكهربائية لوسد غروب، ونيكولا، لجمع تمويل إضافي، حيث تهدف كلتا الشركتين إلى زيادة الإنتاج وسط ارتفاع حاد في تكاليف البطاريات واللوائح الفيدرالية الجديدة التي تحد من الحوافز لمشتري السيارات الكهربائية.

وقالت نيكولا في ملف تنظيمي أمس الثلاثاء إنها تخطط لإصدار ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأسهم الجديدة عبر البيع المباشر في السوق، مما يعني أنه سيتم بيع الأسهم بأسعار السوق السائدة.

مادة اعلانية

وأخبرت الشركة المصنعة للشاحنات الثقيلة الكهربائية ومقرها أريزونا المستثمرين خلال مكالمة أرباح الربع الثاني أنها تتوقع جمع أموال إضافية لأنها تعمل على زيادة إنتاجها لسيارات Tre الكهربائية والمضي قدماً في استحواذها على 144 مليون دولار من مورد البطاريات، روميو باور.

وكان لدى نيكولا 529 مليون دولار نقداً متبقياً حتى نهاية يونيو، و312 مليون دولار إضافية متاحة عبر خط الأسهم الحالي من توميم ستون كابيتال.

وبشكل منفصل، قدمت لوسد غروب، في وقت متأخر من يوم الاثنين برنامج إصدار طويل الأجل لإصدار ما يصل إلى 8 مليارات دولار من الأسهم الجديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. والذي يمنح الشركة الحق في إصدار الأسهم حسب الحاجة.

وقالت لوسد في بيان لها إن برنامجها المعلّق لإصدار الأسهم أو ما يعرف بـ "shelf registration" يهدف إلى "توفير قدر أكبر من المرونة" لجمع أموال إضافية في المستقبل، كما أن ليس لديها خطط فورية لبيع أي أسهم جديدة.

وكان لدى لوسد 4.6 مليار دولار نقداً في نهاية الربع الثاني، وهو ما يكفي لتمويل عملياتها ونفقات رأس المال في العام المقبل، كما قالت في وقت سابق من هذا الشهر.