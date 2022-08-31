قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة ينمو بأسرع من أوروبا.. لهذه الأسباب

أصدرت شركة checkout.com إحدى أكبر الشركات العالمية لحلول المدفوعات، تقريراً عن أهم الاتجاهات التي تدعم قطاع المدفوعات الرقمية في المنطقة منها نمو التسوق عبر القنوات الإلكترونية.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتسوقون بشكل متكرر عبر الإنترنت في المنطقة بـ67 مليون شخص منذ بداية الوباء حتى الآن.

ويصنف سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسرع نموًا في العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 49 مليار دولار بنهاية العام.

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وفي اتجاه آخر يتراجع خيار الدفع نقداً عند التسليم والتحويلات المصرفية ما يفسح المجال بشكل متزايد لطرق أحدث للدفع، بما في ذلك المحافظ الرقمية و"خيار اشتر الآن وادفع لاحقاً"، ويفضل 60% من المستهلكين في المنطقة العربية اليوم الدفع عبر القنوات الرقمية عند التسوق عبر الإنترنت بارتفاع 20% عن العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن 53% من المستهلكين في المنطقة سيستخدمون خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا بنهاية العام، وتتصدر القائمة السعودية وقطر والكويت مقارنة مع 30% من المستهلكين في بريطانيا.

وأدى البنك المركزي السعودي "ساما" دوراً كبيراً في دعم الشركات السعودية الناشئة في هذا القطاع عبر الـsand box البيئة التجريبية التشريعية، حيث تعمل الشركات تحت إشراف ورعاية "ساما" قبل الانطلاق إلى السوق الحقيقي ومن أبرز قصص النجاح التي بدأت من Sand Box Sama هي شركة تمارا لتقسيم المدفوعات النقدية، التي حصلت مؤخراً على جولة تمويلية جديدة بـ 100 مليون دولار. وفي الأشهر الستة الماضية، زاد حجم معاملات تمارا بنحو 75% شهرياً.

ومن هذه الشركات أيضاً شركة بواتك السعودية التي تأسست عام 2020 وأطلقت خدمة جديدة لربط القطاع المصرفي بقطاعات الأعمال إلكترونياً بهدف الاستفادة من أكثر من 700 ألف شركة عاملة في السعودية ومصرح لها وتعمل بموجب لوائح البيئة التجريبية التشريعية التابعة لـ"ساما".

وتعاقدت "بواتك" مؤخراً مع الشركة السعودية للكهرباء ومصرف الراجحي لتقديم خدمات الربط الالكتروني للضمانات البنكية.