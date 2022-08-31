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"الدولية الإسلامية" للعربية: نستهدف توقيع اتفاقية سادسة مع مصر بـ6 مليارات دولار

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خاص

"الدولية الإسلامية" للعربية: نستهدف توقيع اتفاقية سادسة مع مصر بـ6 مليارات دولار

14 مليار دولار قيمة التمويلات الممنوح ضمن الاتفاقيات الخمس السابقة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن تم رفع سقف التمويل لمصر إلى 6 مليارات دولار، مضيفا أن المؤسسة تستهدف توقيع اتفاقية سادسة مع مصر تكون بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح سنبل في مقابلة مع "العربية"، أن حجم التمويل الإجمالي الذي تم تقديمه لتمويل التجارة في مصر يبلغ 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن المؤسسة تحاول من خلال المذكرة الجديدة تعزير العمل المشترك مع الجامعة العربية.

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وبين سنبل، مذكرة التفاهم تتضمن برامج تمويلية أو برامج لرفع قدرات الدول العربية في ما يتعلق بالتجارة والاستثمار وكل مواضيع تمويل التجارة بين الدول العربية.

وأشار إلى تركيز المؤسسة على تمويل الاحتياجات الغذائية في مصر والمتعلقة بالطاقة.

وتابع: "سندرس الاحتياجات المستقبلة عند الإنتهاء من الاتفاقية الخامسة، وبالتالي تحديد السقف الائتماني للاتفاقية السادسة".

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