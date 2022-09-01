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إيلون ماسك يستدعي جامعة ستانفورد لساحة القضاء.. ما علاقتها بصفقة تويتر؟

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إيلون ماسك (أرشيفية من رويترز)
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يستدعي جامعة ستانفورد لساحة القضاء.. ما علاقتها بصفقة تويتر؟

ماسك بدأ فيها برنامج دراسة الدكتوراه لكنه تركه بعد يومين

دبي - العربية.نت

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استدعى الملياردير إيلون ماسك، جامعة ستانفورد، والذي لم يكمل دراسته بها، كجزء من معركته القانونية ضد تويتر بعد سحبه لعرض استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

يأتي ذلك، فيما يريد محامو ماسك جميع سجلات كل "المحادثات والمؤتمرات والمناقشات والمقابلات والاجتماعات والمفاوضات والاتفاقيات" بين تويتر وستانفورد وكذلك أي شخص مرتبط بالجامعة حول الصفقة المقترحة، وفقاً لمذكرة استدعاء صدرت يوم الأربعاء في ولاية ديلاوير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي سن الـ 24، بدأ ماسك برنامج الدكتوراه في الفيزياء في جامعة ستانفورد عام 1995 لكنه ترك الدراسة بعد يومين. في وقت سابق من هذا الشهر، قام مؤسس شركة تسلا بالتغريد عن رسالة تلقاها من أستاذ في جامعة ستانفورد يخبره فيها عن أحدث الأبحاث التي فاتته.

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ليس من الواضح ما هي الصلة التي تربط بين الجامعة والصفقة، لكن الجامعة لها صلات بالكثير مما يجري في وادي السيليكون. الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال على تويتر حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد في علوم الكمبيوتر، كما يعمل فاي فاي لي، أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة، في مجلس إدارة الشركة. كما أن مؤسسي غوغل، سيرجي برين ولاري بيدج، كانا أيضاً ضمن طلاب خريجين في علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد.

وأصدر كلا الجانبين سلسلة من مذكرات الاستدعاء للبنوك والمستثمرين والمحامين المشاركين في الصفقة أثناء سعيهم للحصول على دعم قانوني لموقفهم أمام المحاكمة التي ستعقد في 17 أكتوبر أمام قاضي محكمة ديلاوير.

وألغى ماسك عملية الاستحواذ مشيراً إلى فشل تويتر في تسليم معلومات حول البريد العشوائي وحسابات الروبوت المضمنة في قاعدة عملائهم. فيما قدمت تويتر دفوعها حول مشكلة الروبوتات، مشيرة إلى أن مخاوف ماسك هي مجرد ذريعة معيبة لإلغاء الصفقة.

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