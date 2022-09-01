تحويل بالخطأ.. امرأة تتلقى 7 ملايين دولار من شركة تداول عملات مشفرة

يسعى تطبيق Crypto.com، إلى استعادة نحو 10.5 مليون دولار أسترالي (7.2 مليون دولار) تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى امرأة في ملبورن.

ولكن تم بالفعل إنفاق جزء منه، بما في ذلك على عقار مكون من 5 غرف نوم بقيمة 1.35 مليون دولار أسترالي في إحدى ضواحي ملبورن.

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واكتشفت الشركة خلال عملية تدقيق في ديسمبر أنها ارتكبت خطأ في معالجة استرداد 100 دولار أسترالي قبل 7 أشهر، وفقاً لوثائق المحكمة. تم إدخال رقم حساب بطريق الخطأ في حقل مبلغ الدفع، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن وثائق المحكمة، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأمرت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا ببيع المنزل، الذي اشترته أخت المرأة، وإعادة الأموال إلى الشركة.

ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة في أكتوبر.