قطر تبدأ إنشاءات مصنع للهيدروجين الأزرق بتكلفة مليار دولار

تخطط قطر لبناء مصنع بقيمة مليار دولار لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وهو نوع من الوقود يمكن تحويله إلى هيدروجين من قبل الدول التي تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون.

وفي حين أن السوق العالمية للأمونيا ناشئة، فمن المتوقع أن تنمو حيث يمكن شحنه وتحويله إلى هيدروجين، والذي يعتبر وقوداً نظيفاً لأنه لا ينتج ثاني أكسيد الكربون. كما يمكن أيضاً حرق الأمونيا لإنتاج الكهرباء أو استخدامها كسماد.

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وفي هذا السياق، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات مع شركة صناعات قطر وشركتها الفرعية، شركة قطر للأسمدة، لتطوير ما يسمى بمصنع الأمونيا الزرقاء الذي سيكون قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، حسبما قال وزير الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة في حفل في الدوحة يوم أمس الأربعاء.

وقالت شركة قطر للطاقة في بيان إن شركة تيسين كروب الألمانية وشركة كونسوليديتيد كونتراكتورز في اليونان حصلتا على عقد لبناء مصنع يطلق عليه اسم "أمونيا -7".

يذكر أنه لصنع الأمونيا، يتم الجمع بين الهيدروجين والنيتروجين. عندما يتم استخلاص الهيدروجين من الغاز الطبيعي ويتم التقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج الثانوي، فإن الأمونيا الناتجة تعتبر "زرقاء".

وسيتم التقاط حوالي 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وعزله من عملية صنع الأمونيا سنوياً بمجرد بدء تشغيل مصنع الأمونيا الزرقاء في الربع الأول من عام 2026، وفقاً للبيان. وتهدف قطر إلى تطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه بحيث يمكنها عزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2035.