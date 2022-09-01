لماذا انفك الترابط بين أسواق المنطقة وأداء النفط؟

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن ارتفاع أسواق المنطقة في الفترة الأخيرة رغم تراجع أسعار النفط، يعود إلى تراجع الارتباط بين النفط والأسواق، نتيجة موسم إعلان أرباح ممتازة لأغلب القطاعات في المنطقة خلال الربع الثاني من 2022.

وأضاف وسيم جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن شركات مثل أرامكو وإعمار والبنوك أعلنت أرباحا ممتازة، لافتاً إلى وجود ضغط في تكلفة الإنتاج بقطاعي البنوك والطاقة وهو ما أدى لبعض التراجع في الأرباح.

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وأوضح رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، أن ارتفاع سوق الأسهم المصرية يعود إلى التوقعات بإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر، وهو ما أعطى زخماً في السوق لا سيما في ظل التغيرات الهيكلية في البنك المركزي وإجراءات الحكومة المصرية بشأن الاقتصاد.

وقال وسيم جمعة، إن كل تلك العوامل هي سبب التباين بين أداء أسواق المنطقة والأسواق الغربية، وذلك رغم خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتشديد السياسة النقدية وهبوط النفط بشكل حاد بداية سبتمبر.

عن أفضل القطاعات للاستثمار، قال وسيم جمعة، إنه توجد فرص في المنطقة تتوقف على التقاطعات مع دول العالم، ومنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا التي أدت إلى خفض بنسبة 50% من إنتاج الأسمدة وبنسبة 33% من سماد النيتروجين، في وقت يشهد فيه العالم موجة جفاف وهو ما يخلق فرص للشركات بالمنطقة للاستفادة من أسعار القيم المتدنية في المنطقة لا سيما الأمونيا الخضراء والزرقاء وهو ما تنتجه شركة فيرتغلوب.

وأضاف أن تراجع أسعار السلع الأساسية مثل النحاس والألومنيوم والفوسفات له وتوقف إنتاج روسيا للألومنيوم يمثل فرصة لشركات مثل "معادن"، مع وجود فرصة كبير نتيجة التحول العالمي إلى الطاقة الخضراء وأيضاً قطاع السفر والسياحة في ظل انعقاد كأس العالم بقطر وجذب الزوار لدول الخليج.

وأوضح أن وضع البنوك معقد لأن البنوك في المنطقة أصبحت كبيرة الحجم، وبعضها لديه استثمارات في تركيا وتأخذ مخصصات وبالتالي لا تستفيد من الفوائد المرتفعة عالميا.

وأشار إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيوفر فرصاً بشكل أوضح، في حين تشير مؤشرات السوق الثانوي إلى وجود تخفيض متوقع في سعر العملة.