لن تصدق كم كنت ستجني إذا استثمرت 1000 دولار في أسهم هذه الشركة أمس!

حقق المستثمرون في ناسداك مكاسب ضخمة في يوم واحد، بعد الطرح العام لأسهم شركة قابضة صغيرة تأسست في نيفادا الأميركية، وجميع أعمالها في الصين، إذ صعد سهمها بأكثر من 130 مرة.

ويعني هذا أن استثمار 1000 دولار في أسهم هذه الشركة عبر الاكتتاب ستمكن حاملها من تحقيق ربح 130 ألف دولار في جلسة واحدة.

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كانت شركة أدينتاكس غروب Addentax Group Corp، على موعد مع الظهور الأول أمام المستثمرين في البورصات الأميركية خلال تعاملات أمس والتي تجري شركاتها التابعة غالبية عملياتها في الصين، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 13031% يوم الأربعاء في بورصة ناسداك.

وتوقف السهم أكثر من 25 مرة بسبب التقلبات ووصل إلى 656.54 دولاراً بعد تسعير إدراجه عند 5 دولارات للسهم الواحد.

والارتفاع الهائل هو الأحدث في سلسلة من شركات هونغ كونغ والصين، بما في ذلك AMTD Digital Inc. وMagic Empire Global Ltd.، التي شهدت مكاسب كبيرة بعد ظهورها التجاري لأول مرة في الولايات المتحدة.

وتقدم أدينتاكس خدمات متكاملة تركز على تصنيع الملابس والخدمات اللوجستية وإدارة الممتلكات والتأجير من الباطن ومستلزمات الوقاية من الأوبئة.

وتتكون أعمالها في تصنيع الملابس من المبيعات التي تتم بشكل أساسي إلى تاجر الجملة الموجود في الصين. فيما تتكون الأعمال اللوجستية من خدمات التوصيل والبريد السريع التي تغطي 79 مدينة في 7 مقاطعات وبلديتين في الصين.