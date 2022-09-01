.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أوكيو تكنولوجي" للعربية: سنطلق أقمارا صناعية في 2023 ونبني مركزا بالسعودية

  • الخط
خاص

"أوكيو تكنولوجي" للعربية: سنطلق أقمارا صناعية في 2023 ونبني مركزا بالسعودية

قيمة الشركة نمت بأكثر من 6 مرات منذ عام 2019

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوكيو تكنولوجي"، عمر قيس، إن الشركة تتطلع إلى إطلاق عدد من الأقمار الصناعية خلال 2023، وبناء مركز ضخم لها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية"، أن شركة أوكيو تكنولوجي تأسست في 2016، وهي الشركة الأولى في العالم التي تسعى لتقديم خدمة الجيل الخامس، ولكن عبر الأقمار الصناعية في الأماكن النائية من خلال تطبيق براءات اختراع من قبلنا في الشركة.

"الإيرادات هي من توفير خدمة شبكة الجيل الخامس في الجبال والبحار، حيث لا تستطيع الأبراج تغطيتها، والشركة نمت بشكل كبير جدا، والجولة التمويلية الأولى في 2016 ولدينا عقود مع وكالة الفضاء الأوروبية"، بحسب قيس.

وأوضح أن قيمة الشركة نمت بأكثر من 6 مرات، منذ عام 2019، والهدف تحقيق نمو مماثلا خلال السنتين القادمتين. ولفت إلى أن الشركة حاليا عند بأكثر من 40 مليون دولار.

وحول هيكل الملكية قال قيس "أملك أكثر من 49%، ودخول واعد كابيتال سيساعد الشركة بشكل كبير وهم لديهم حصة في الشركة، ونتطلع لتوفير الخدمة لشركات النفط والغاز وشركات الشحن البحري".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة روسيا تغلق صنبور الغاز عن أوروبا.. بدعوى الصيانة
اكتشف المزيد