هل سيستمر ارتفاع الدولار الأميركي خلال الفترة المُقبلة؟

قال المدير الإقليمي لـ "أوربكس الشرق الأوسط"، محمد المريري، إن بيانات الوظائف الأميركية التي سجلت 528 ألف وظيفة إضافية الشهر الماضي، تشير التوقعات إلى تسجيلها مساء اليوم الجمعة 295 ألف وظيفة، وانخفاضها دون هذا الرقم سيقلل من نسبة التوقعات برفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف محمد المريري، في مقابلة مع "العربية": "أننا لا نزال على موعد مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي قبل موعد اجتماع الفيدرالي القادم وهو ما سيعطيه قدرة أكبر في القرار".

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وأوضح أن جميع التوقعات تشير إلى قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة ليصل إلى 3.5 أو 4% نهاية العام الحالي، مقابل نسبة 2.5% حالياً، لذلك لا نزال أمام رفعين إضافيين في سبتمبر الحالي وديسمبر القادم.

وقال محمد المريري، إن التوقعات بتغيير الفيدرالي سياسته النقدية في الربع الأول من 2023 تلاشت بعد حديث جيروم باول محافظ الفيدرالي الأسبوع الماضي، وأصبحت التوقعات تشير إلى مدة أطول من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وعن أداء مؤشر الدولار، قال المدير الإقليمي لـ "أوربكس الشرق الأوسط"، إن المؤشر وصل أمس لمستويات 109.98 وإغلاقه الأسبوعي حول هذه المستويات سيدفعه إلى مزيد من الارتفاع.

وأضاف أن مؤشر الدولار لا يزال أمامه مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة لا سيما مع استمرار السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة.