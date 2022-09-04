ما تأثير الدولار القوي على أصول الشركات السعودية؟

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن تداولات أسهم السوق السعودية قد تتأثر من تصاعد العوامل الخارجية مثل التضخم وأسعار الفائدة.

وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع مستويات التضخم يضغط على السياسات النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم.

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وأشار إلى أن الفيدرالي لمح في يوليو الماضي إلى أنه سيتم تخفيف السياسة النقدية نهاية العام، ثم غير التوجهات في أغسطس إلى أن التشديد سيستمر فترة أطول.

وأوضح الربدي أن بيانات الفيدرالي أدت إلى إرباك الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، أن المشكلة الأكبر تكمن في أن المستثمرين بدأوا يفقدون الثقة في البنوك المركزية حول مدى قدرتها على توقع ما سيحدث بالنسبة للتضخم واستقراره، مضيفا أن هذا أكثر خطورة للأسواق.

وبالنسبة لقوة الدولار الأميركي أمام العملات، يرى الربدي، أنها تؤثر على الأصول السعودية لأنها مقومة بالريال الذي يرتبط بالدولار، بالتالي قيمة الأصول ترتفع أمام العملات الأخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني.

وتابع: "مؤشر الدولار ارتفع بنسبة 14% في العام الحالي، وهذا يؤثر بشكل مباشر على جميع أسعار الأصول".

وقال الربدي إن الشركات التي تستهدف الأسواق الخارجية تتأثر سلبا بسبب أن قيمة صادراتها ارتفعت أمام العملات الأخرى، وبالتالي أصبحت أقل تنافسية، مما قد يضطرها لخفض أسعارها حتى تستطيع أن تنافس مما يضغط على هوامش الربحية.

وأضاف أن الشركات التي تعتمد على أسعار ومنتجات واردة من الخارج سواء من الصين أو اليابان فإن وضعها أفضل بسبب انخفاض سعر العملات في هذه الدول، بالتالي تنخفض التكلفة على الشركات.