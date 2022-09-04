تسرب الوقود يعيق خطط "ناسا" لإطلاق أرتميس 1 إلى القمر

أجلت وكالة ناسا مهمة أرتميس 1، للوصول إلى القمر مرة أخرى يوم السبت، بعد القيام بمحاولة ثانية للإطلاق غير المأهول من الأرض.

وتعمل وكالة الفضاء على إطلاق الصاروخ الفضائي (SLS) وكبسولة أوريون، في رحلة قد تستغرق أكثر من شهر حول القمر، لكنها تواجه الآن تأخيراً لعدة أسابيع على الأقل.

مادة اعلانية

وبينما كانت ناسا تملأ الصاروخ صباح يوم السبت، اكتشف فريق الوكالة تسرب وقود الهيدروجين من قسم المحرك. إذ قامت وكالة ناسا بعدة محاولات لإصلاح التسرب، ولكن انقضى الوقت قبل نافذة الإطلاق التي كان من المقرر أن تفتح في الساعة 2:17 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وألغت وكالة ناسا أول محاولة إطلاق يوم الاثنين بعد أن عجزت عن حل مشكلة درجة الحرارة التي تم تحديدها في أحد محركات الصاروخ الأربعة التي تعمل بالوقود السائل، والتي تم اكتشافها قبل أقل من ساعتين من بدء العد التنازلي، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت ناسا في وقت لاحق يوم السبت إنها لن تحاول إجراء إطلاق آخر خلال الفترة الحالية التي تنتهي يوم الثلاثاء. وقالت الوكالة إنها ستحتاج إلى إعادة الصاروخ الطويل المكون من 32 طابقاً إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا قبل إجراء محاولة أخرى.

وتبدأ فترات الإطلاق المتاحة التالية في 19 سبتمبر و17 أكتوبر وتستمر كل فترة أسبوعين تقريباً.

وتم تحديد الإطلاق غير المأهول ليكون بداية لأقوى صاروخ تم تجميعه على الإطلاق، ويبدأ عودة ناسا التي طال انتظارها إلى سطح القمر. وتعد تلك المهمة الأولى في برنامج Artemis القمري التابع لناسا، والذي تم التخطيط له مبدئياً لهبوط رواد فضاء الوكالة على القمر في مهمتها الثالثة في عام 2025.