"أوراسكوم كونستراكشن": تدهور الجنيه يؤثر على تكاليف الخامات المستوردة

انخفضت الأرباح الصافية لشركة أوراسكوم كونستراكشن (Orascom Construction) بنحو 13% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل 20.8 مليون دولار.

وبحسب بيان للشركة، تراجع صافي الأرباح بواقع 42% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 40.5 مليون دولار، فيما نمت الإيرادات بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني لتصل إلى 935 مليون دولار.

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وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، أن تراجع الأرباح يعود لعوامل عالمية وأخرى محلية، وسط تزايد غير طبيعي في أسعار المواد الأولية التي وصلت إلى بعض الاستقرار لكنها لم تعد بعد إلى المستويات السابقة.

وأضاف: "نُضمّن عقودنا بعض التعديلات في الأسعار لتتوافق مع التضخم لذلك يحدث تأخير في تسوية المصاريف الإضافية".

وقال: "متأكدون من أننا سوف نسترجع بعض المصاريف الإضافية، قد يحدث ذلك في أواخر العام الجاري أو في العام القادم.. بمقدورنا استرجاع جزء كبير وليس كل التكلفة الإضافية، فخلال كل 3 أو 4 أشهر تحدث بعض التعديلات التي نستطيع بها استرجاع التكاليف".

ولفت بشاي إلى أن بعض الشروط القاسية في مصر لاستيراد مواد البناء نتيجة عدم توفر العملة، أثرت بالسلب على بعض المشاريع لناحية الوقت والتكلفة.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشن، إنه "بالرغم من أن لدينا عقوداً بالعملة الصعبة لكن تدهور الجنيه مقابل الدولار يؤثر أيضاً على تكاليف بعض المواد التي تنتج في مصر بشكل كامل نظراً لاستيراد بعض الخامات".

وتابع: "نعاني أيضاً من تكاليف إنتاج المواد الأوروبية التي زادت بمستويات غير طبيعية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية".

وبخصوص جهود الشركة للتحوط من انخفاض الجنيه، قال: "نصر على أن يكون جزء من عقودنا بالدولار أو اليورو وعلى أن تكون الأعمال التي تتم بالجنيه المصري فقط بها Indexation أو تعديل بناءً على التغيرات في سعر الدولار وتدهور الجنيه".