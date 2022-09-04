"مركز زاد": لتكوين كيان ناجح يجب اندماج 5 شركات تأمين سعودية على الأقل

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ما أعلنته شركة نسيج من توقيع مذكرة غير ملزمة للاندماج مع شركة أمانة للتأمين يبقى خطوة في الطريق الصحيح ولكنها غير كافية.

وأعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" السعودية، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

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كما اتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وأضاف "الاندماج يجب أن يضم 5 شركات تأمين على الأقل، حتى يتم تكوين كيان قادر على المنافسة، أما اندماج شركتين فهذا غير كاف ولن يبعد شبح العودة لتكبد خسائر".

ولفت إلى أن شركتي "بوبا"و"العربية" تستحوذان على نحو 60%، من سوق التأمين في السعودية، والمنافسة تتطلب شركات قوية واندماج لعدد أكبر من الشركات الصغيرة.

وقال "يكفينا أن يكون لدينا 8 أو 10 شركات تأمين قوية في السعودية، بدلا من شركات تأمين كثيرة، ورؤوس أموالها صغيرة".