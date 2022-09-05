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الاستثمار في سندات الشركات أفضل من الأسهم حالياً.. لهذه الأسباب

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خاص

الاستثمار في سندات الشركات أفضل من الأسهم حالياً.. لهذه الأسباب

رفع البنوك المركزية الفائدة لا يساعد أسواق الأسهم

دبي - العربية.نت

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قال مدير وخبير استثمار في BlackRock، كريم شديد، إن الأسبوع الحالي مصيري لليورو والبنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المرتقب بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف شديد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن المركزي الأوروبي لديه تضخم مرتفع من جهة، وكلما ارتفعت أسعار الغاز ارتفع التضخم، ومن جهة أخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز إلى تراجع بالطلب، وبالتالي تعمق الركود الاقتصادي.

وأوضح أن الأسواق منقسمة بنسبة 50% في توقعاتها بزيادة المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وبالمثل التوقعات بزيادة 75 نقطة أساس، ولذلك اليورو معرض لبعض الخسائر.

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وقال كريم شديد إن الاستثمار في سندات الشركات أفضل من أسواق الأسهم حالياً، لأن اتجاه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة بشكل متواصل لا يساعد أسواق الأسهم بل يرفع الفائدة على سندات الشركات، فيما يوجد تخبط في سندات الخزينة الأوروبية بسبب مشكلة التضخم، مفضلاً السندات الأوروبية عن الأميركية، لأن المركزي الأوروبي قد لا يستمر في زيادة أسعار الفائدة.

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