الصين تخفض نسبة احتياطي العملات الأجنبية في محاولة لدعم تراجع اليوان

خفضت الصين متطلبات الودائع بالعملات الأجنبية التي تحتاج البنوك إلى وضعها جانباً كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام لتعزيز اليوان بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في عامين.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان يوم الاثنين، إن المؤسسات المالية ستحتاج إلى الاحتفاظ بنسبة 6% من ودائعها بالعملات الأجنبية في الاحتياطيات بدءاً من 15 سبتمبر - أقل من المستوى الحالي البالغ 8%. إذ من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمتداولين لشراء اليوان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وانخفض اليوان وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا مما عزز الدولار. وعلى الرغم من أن سلسلة عمليات التثبيت لأسعار الفائدة التي جاءت أقوى من المتوقع لبنك الشعب الصيني قد أبطأت من انزلاق اليوان، إلا أن البنوك بما في ذلك غولدمان ساكس، لا تزال تتوقع انخفاضها إلى 7 مقابل الدولار بسبب المخاوف على الاقتصاد من إغلاق كوفيد في المدن الصينية الكبرى وركود قطاع العقارات.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، تشويوي تشانغ: "أرسل بنك الشعب الصيني إشارة قوية للدفاع عن سعر صرف اليوان، ويظهر هذا الإجراء أن بنك الشعب الصيني ليس على استعداد لتحمل انخفاض حاد في قيمة اليوان مقابل الدولار الأميركي".

وفي حديثه قبل وقت قصير من خفض نسبة الودائع بالعملات الأجنبية، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني ليو غووكيانغ للصحفيين في بكين إن الصين كانت قادرة على الحفاظ على اليوان عند مستوى مستقر، مضيفاً أنه سيكون "معياراً على المدى القصير لتحرك العملة الصينية بطريقتين.

وقلص اليوان خسائره بعد الحركة لكنه ظل منخفضاً خلال اليوم. ونزل اليوان المحلي 0.4% إلى 6.9311 للدولار، بينما هبطت الوحدة الخارجية 0.4% إلى 6.9400 الساعة 5:54 مساءا في شنغهاي بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ 2020.

كان آخر مرة قام فيها بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي لودائع النقد الأجنبي في أبريل عندما انخفض اليوان بأكثر من 4% كرد فعل لإغلاق المدينة في شنغهاي. ونزل اليوان المحلي 2.2% الشهر الماضي وهو في طريقه لتحقق خسائر للشهر السابع على التوالي.

واحتفظت المؤسسات المالية الصينية بقيمة 953.6 مليار دولار من الودائع بالعملات الأجنبية اعتباراً من يوليو، انخفاضاً من 1.1 تريليون دولار في فبراير.

ومن المرجح أن يضيف قرار بنك الشعب الصيني بخفض نسبة احتياطي الودائع في البنوك، 20 مليار دولار من العملات الأجنبية في السوق.