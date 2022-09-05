إنفاق غير مسبوق لأندية الدوري الإنجليزي.. و"تشيلسي" الأكثر سخاءً

بدعم من صفقات البث الجديدة التي تبلغ قيمتها حوالي 13.5 مليار دولار على مدى المواسم الثلاثة التالية، انطلقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في إنفاق غير مسبوق هذا الصيف، محطمة الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى العام 2017.

وفقاً لموقع Transfermarkt، فإن الأندية العشرين من الدرجة الأولى في إنجلترا مجتمعة أنفقت 2.24 مليار يورو (2.24 مليار دولار) خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل إغلاقها الخميس الماضي.

مادة اعلانية

وفي حين أن الأندية من البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى كانت أكثر حذراً في إنفاقها مقارنة بسنوات ما قبل الوباء، لم تظهر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أي علامات على خفض النفقات، وفي بعض الأحيان بشكل عشوائي (أو هكذا يبدو) من أجل البقاء قادرة على المنافسة فيما يعد دوري كرة القدم الأكثر شهرة والأكثر متابعة في العالم.

كان تشيلسي الفائز بدوري أبطال أوروبا 2021، وصاحب البداية المخيبة للآمال للموسم الحالي، أكبر الأندية الإنجليزية من حيث الإنفاق على صفقات الانتقالات، بعد نقل ملكية النادي إلى مالكه الأميركي الجديد.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 3 أضعاف إجمالي أندية الدوري الإيطالي، التي اقتربت من الدوري الإنجليزي الممتاز محققة عوائد من بيع اللاعبين بقيمة 749 مليون يورو.

ومع عجز بين إيرادات ونفقات الانتقالات الصيفية بلغ 1.35 مليار يورو، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يبدو عالماً بعيداً عن البطولات المنافسة، التي لم يكن لأي منها صافي إنفاق جماعي يزيد عن 52 مليون يورو.

وفي حين أن أندية إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا سعيدة بأخذ أموال الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأن العديد منها يعاني مالياً بعد وباء كوفيد، فإن أموال المستثمرين الخليجيين، ألهبت الدوري الإنجليزي مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية.