بعد فوز تراس.. الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 37 عاماً
وصل لمستوى عام 1985
واصل الجنيه الإسترليني تراجعه مقابل الدولار، اليوم الاثنين، بعد أن أعلن حزب المحافظين الحاكم فوز ليز تراس في السباق لخلافة بوريس جونسون كزعيم للحزب ورئيسة للوزراء.
وتراجع الجنيه 0.14% إلى 1.1503 دولار مقابل الدولار، بحسب بيانات رفينيتيف. ومقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 86.275 بنس.
وفازت تراس في مسابقة زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم الاثنين بنسبة 57.4% من الأصوات.
ووصل الجنيه رسمياً اليوم إلى أدنى مستوى في 37 عاما.
وقال كبير المحللين في Swissquote Bank، إيبك أوزكارديسكايا: "يمكننا أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح والبيع على الخبر بالنسبة للجنيه الإسترليني مع تأكيد فوز ليز تراس"، وفقاً لما ذكره لصحيفة "نورثرن إيكو" الإنجليزية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه تراس إلى تغييرات في تفويض بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم وجعله يركز أكثر على النمو.
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