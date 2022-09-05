رئيس Golden Grain للعربية: العوامل السياسية تتحكم في أسواق الغذاء

قال رئيس مجلس إدارة Golden Grain، فراس بدرا، إن أسواق الغذاء حاليا حساسة ومعقدة ولا ترتبط بعوامل اقتصادية بل ترتبط بعوامل سياسية ولذلك من الصعب توقع اتجاه الأسعار على أساس اقتصادي.

وأضاف فراس بدرا في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الموقعة برعاية الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب مدتها 3 أشهر تنتهي بنهاية نوفمبر المُقبل، لا سيما أن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب، والصوامع شبه ممتلئة ولا بد من تفريغها لاستقبال المحصول الجديد، وهو ما يضغط على المستودعات والصوامع.

مادة اعلانية

وأوضح أن تجديد الاتفاقية التي تنتهي بنهاية نوفمبر تخضع لقرار سياسي، في ظل وجود كميات كبيرة من الحبوب في روسيا وأوكرانيا وهو ما يساهم في انخفاض الأسعار.

وقال رئيس مجلس إدارة Golden Grain، إن الشق الثاني المؤثر في أسعار الحبوب هو الشحن اللوجستي المرتفع نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومخاطر الحرب في البحر الأسود، في حين أن المحصول الجديد في أوروبا يتزامن مع موسم جفاف قوي ورغم وجود المخزون، فإن المحصول الجديد ليس جيداً، وبه انخفاض بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية وذلك على مستوى الذرة والقمح.

وأضاف أن الأرز والسكر يوجد منهما مخزون كبير في الهند والصين، إلا أن الطقس في الصين غير جيد وهو ما يؤثر على المحصول.

وقال فراس بدرا، إن الشق الثالث المؤثر على ارتفاع أسعار الغذاء هو المضاربات في الأسواق، ونتيجة التخوف من الركود الاقتصادي اتجه المضاربون إلى عمليات بيع كبيرة في الأسواق وهو ما ساهم في انخفاض الأسعار، فيما لا يزال لدى المضاربين تخوف بشأن ما سيحدث بشكل سياسي.

وأضاف بدرا أن ارتفاع أسعار البترول يقود إلى ارتفاع أسعار الذرة، وتوجد مخاطر حالياً من حدوث ارتفاع في أسعار النفط بسب تسعير النفط الروسي وانقطاع الغاز عن أوروبا وبالتالي ترتفع أسعار الشحن المؤثر الأكبر في أسعار الذرة.

وأشار رئيس مجلس إدارة Golden Grain، إلى أن الهند أحد الدول الكبرى المصدرة للسكر تفرض ضريبة حالياً على التصدير وهو ما يرفع أسعار السكر.