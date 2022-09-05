زعيمة بريطانيا الجديدة.. وصول إلى القمة في زمن المهام المستحيلة

قبل يوم من اختيارها لرئاسة حزب المحافظين البريطاني، قالت ليز تراس إنها ستشرع في اتخاذ إجراءات فورية في أول أسبوع لها في السلطة لمعالجة فواتير الطاقة المتزايدة، وزيادة إمدادات الطاقة إن هي حصلت على منصب رئاسة الوزراء.

وبالفعل، سمّى حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا تراس زعيمة جديدة له ورئيسة لوزراء بريطانيا اليوم الاثنين، في وقت تواجه البلاد ما يُتوقع أن يكون ركودًا طويلًا وتضخمًا من رقمين واضطرابات صناعية.

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إنها قائمة طويلة ومكلفة بالنسبة للزعيمة الجديدة التي ستحل محل رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون. لكن تراس قالت إنها ستكون جريئة في معالجة الاقتصاد المتعثر، مكررة تعهدها بتحفيز النمو لإصلاح "قائمته الطويلة من العلل".

كتبت تراس في "صنداي تلغراف"، أنها فهمت مدى صعوبة أزمة تكلفة المعيشة على البريطانيين، وأنها ستتخذ "إجراءات حاسمة لضمان تمكن العائلات والشركات من اجتياز هذا الشتاء والشتاء التالي".

وقالت: "إذا تم انتخابي، فإنني أخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتي الجديدة لتحديد إجراءاتنا الفورية بشأن فواتير وإمدادات الطاقة".

وتابعت: "سيكون هناك حدث مالي في وقت لاحق من هذا الشهر، مع حزمة أوسع من الإجراءات بشأن الاقتصاد".

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مصادر مطلعة في وزارة المالية، قولها إن تكلفة خطة تراس ستتجاوز بسهولة 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار)، وسيضاف معظمها إلى الدين الحكومي.

وكانت تراس رفضت تقديم أي تفاصيل حول خطتها، قائلة إنه لم يكن من المناسب الخوض في استراتيجيتها الدقيقة قبل أن تتولى منصبها. كما لم تعلق على رقم 100 مليار جنيه، وفق ما ذكرته "رويترز".

كتبت في صحيفة "صنداي تلغراف" أيضاً، أن نهجها سيكون ذا شقين: إجراء فوري لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وخطة لتحقيق النمو الاقتصادي. كما ستقوم بتعيين مجلس للمستشارين الاقتصاديين للحصول على "أفضل الأفكار" للاقتصاد.

وقالت: "نحتاج إلى اتخاذ القرارات الصعبة للتأكد من أننا لن نكون في هذا الوضع كل خريف وشتاء.. أنا مستعدة لاتخاذ القرارات الصعبة لإعادة بناء اقتصادنا".

كان منافسها، وزير المالية السابق ريشي سوناك، سعى إلى صقل أوراق اعتماده بوعود لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة، قائلاً إنه سيقدم لجميع البريطانيين بعض الدعم المالي، مع مساعدة إضافية لذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين.

وإلى جانب أزمة تكلفة المعيشة، سيتعين على رئيسة الوزراء الجديدة أيضًا معالجة عدد متزايد من الإضرابات، وقوائم الانتظار الطويلة في خدمة الصحة العامة، والمحاولة الجديدة من اسكتلندا للاستقلال، وسط إشارات على أن العلاقات قد تتوتر مع الأخيرة بعد وصول تراس إلى السلطة، بحسب "رويترز".