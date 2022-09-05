كيف تستجيب الأسواق لخطط رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة؟

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن أسواق المال في بريطانيا استقرت بالتزامن مع الكشف عن فوز ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

وأضاف الرفاعي في مقابلة مع "العربية"، أن الاتجاه لخفض الضرائب له تأثير إيجابي على الاقتصاد البريطاني وأسواق المال.

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وأشار إلى أن ظهور التأثير الإيجابي لخفض الضرائب على الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى عام أو عامين.

وفازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، وذلك بعد إعلان حزب المحافظين، اليوم الاثنين، نتائج انتخاباته الداخلية.

وفتح فوز تراس الباب على الكثير من الأسئلة المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، وما إذا كانت لديها حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد وتشكل مصدر قلق واسع للبريطانيين، فيما يبدو أن الأسواق لم تتفاءل بفوزها وكانت تعول على فوز سوناك الذي كان قد شغل منصب وزير الخزانة ويُعتبر أحد رجال الاقتصاد البارزين في بريطانيا.

ويرى الرفاعي أن بنك إنجلترا يجب أن يسارع في وتيرة رفع أسعار الفائدة وهو يحمل تأثيرا سلبيا للأسواق المالية، مضيفا أن "أمام ليز تراس مقاومات شديدة في محاولة السيطرة على التضخم والاقتصاد".