أبل تكشف عن آيفون 14 الأربعاء المقبل.. رهان على هواتفها الثمينة

من المقرر أن تكشف شركة أبل النقاب يوم الأربعاء المقبل 7 سبتمبر عن أكثر الهواتف الذكية تكلفة، وسط تباطؤ عالمي لمبيعات جميع الأجهزة باستثناء الأغلى.

يأتي ذلك، فيما ساعدت طرازات Pro الخاصة بالشركة – خاصةً الإصدارات بمقاس 6.1 و6.7 بوصة - في زيادة المبيعات والأرباح القياسية على مدار العامين الماضيين، حيث كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة النقاب عن أول أجهزة آيفون قادرة على العمل بتقنية الجيل الخامس في أواخر عام 2020.

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وتم تسعير هذه الإصدارات بأكثر من 200 دولار فوق سعر النموذج القياسي للشركة، وهي الأجهزة التي تستعد للحصول على بعض التحسينات الأكثر شهرة في دورة من المتوقع أن تكون أكثر ثورية لجهاز آيفون.

ويبقى السؤال بين العديد من المستثمرين هو إلى متى يمكن أن يستمر الطلب - الذي كان عند مستويات قياسية - على آيفون أثناء فترة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

إذ ظلت أبل واثقة من أنه لا يزال هناك اهتمام بالتحول إلى أحدث التقنيات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، للمحللين في يوليو: "في جميع أنحاء العالم، لا يزال تغلغل شبكات الجيل الخامس منخفضاً. ولذا أعتقد أن هناك سبباً يدعو للتفاؤل".

حتى الآن، خالفت شركة أبل التراجع على مستوى الصناعة في مبيعات الهواتف الذكية، والتي تراجعت بنسبة 9% تقريباً في الربع الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة الأبحاث International Data Corp. وخلال النصف الأول، كانت النقطة المضيئة في السوق هي الهواتف الذكية ذات الأسعار الأعلى من 900 دولار، وفقاً لـ Counterpoint Research.

ويمكن أن يساعد الاستمرار في بيع الهواتف ذات الأسعار المرتفعة أبل على زيادة الإيرادات حتى إذا تباطأ معدل مبيعات الوحدات أو أصبح راكداً في السنة المالية القادمة. غذت هواتف الجيل الخامس نمو كمية المبيعات المقدّرة بنسبة 27% في السنة المالية 2021، وفقاً لبيانات FactSet.

من المتوقع أن يشهد العام المالي الحالي، الذي ينتهي في سبتمبر، تباطؤ مبيعات وحدة آيفون إلى 2.5% والنمو بنسبة 0.8% فقط العام المقبل، وفقاً للمحللين. لكن هؤلاء المحللين توقعوا، في المتوسط ، أن ترتفع إيرادات آيفون بنسبة 6.7% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 204.9 مليار دولار في هذه السنة المالية، يليها ارتفاع متوقع بنسبة 2.7% في السنة المالية 2023.

يوم الأربعاء، من المقرر إجراء التغييرات الأكبر على إصدارات برو الأغلى ثمناً. من المتوقع أن تحتوي هذه الطرازات على كاميرات أكثر قوة وأداء فيديو أفضل وأن تتلقى شريحة أبل A16 الجديدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقد تشهد هواتف آيفون برو، التي بدأت بسعر 999 دولاراً و1099 دولاراً، زيادة في الأسعار تبلغ 100 دولار، بينما تظل الطرازات الأساسية كما هي - مما يجعل الفرق بين الطراز الأساسي والنموذج الرئيسي 300 دولار، كما توقع المحللون.