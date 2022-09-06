"بورصة لندن" للعربية: ارتفاع أسعار النفط يخفف إصدارات دول الخليج من الصكوك
إصدار الصكوك يحتاج إلى متطلبات توثيق ومتطلبات توافق مع الشريعة
توقع مدير قسم أبحاث التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن، رضا الأنصاري، أن يتراجع إصدار الصكوك في منطقة الخليج في الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تؤدي إلى ضعف الحاجة إلى الاستدانة.
وقال الأنصاري في مقابلة مع "العربية"، إن إصدار الصكوك لا يزال أكثر تعقيدا من إصدار السندات، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك يحتاج إلى متطلبات توثيق ومتطلبات توافق مع الشريعة.
وذكر أن هناك عوائق أخرى تواجه مصدري الصكوك خصوصا الشركات، وهي عدم توفر الأصول، لأن الصكوك تحتاج إلى أصول ثابتة لدعم الإصدارات.
وأشار إلى أن تكلفة الصكوك الدولية أكبر من الصكوك المحلية، لذلك هناك طلب أكبر على الصكوك المحلية.
ويرى أن الدول تتجه إلى الأسواق المحلية لأنهم يعلمون أن هناك ما يكفي من المستثمرين لشراء الصكوك المصدرة، بالإضافة إلى توفير فرص للبنوك والشركات المحلية للاستثمار في هذه الآلية.
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