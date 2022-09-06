خفض أوبك+ إنتاج النفط بـ100 ألف برميل يومياً.. رسالة للأسواق هذا مضمونها

قال مستشار طاقة في شركة Hawk Energy خالد العوضي، إن قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا، هو رسالة إلى الأسواق بأن تحالف أوبك مستعد في أي وقت لمفاجأة السوق وهو ما لم يحدث لأكثر من عام.

وأضاف العوضي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه مع تقلبات السوق الحالية كان لا بد معها أن يتحرك "أوبك+" بهذه الطريقة، وبعد زيادته للإنتاج بواقع 100 ألف برميل يومياً الشهر السابق قرر الشهر الحالي خفض الإنتاج.

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وقال خالد العوضي، إن "أوبك+" يقول إنه مستعد للتدخل للحفاظ على الطلب في سوق النفط وإنه يتدخل عند انخفاض الطلب وتقلب الأسعار لتحقيق هدفه الرئيسي وهو عمل توازن في السوق.

وأضاف مستشار طاقة في شركة Hawk Energy، أن أسعار النفط منذ بداية العام الحالي حتى الآن فوق 105 دولارات للبرميل وستختم السنة بأسعار فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما ينشده "أوبك+"، فيما لا يتدخل التحالف لرفع الأسعار بل يتدخل لتوازن الطلب والعرض.

وأرجع خالد العوضي، ارتفاع الأسعار بنهاية العام إلى التقلبات في أسعار الغاز بأوروبا والعقوبات المفروضة على كبار منتجي النفط في العالم مثل روسيا.

وأوضح أن إيرادات روسيا من النفط والغاز جيدة جدا حتى لو انخفضت الكميات لأن الأسعار الحالية للغاز متضاعفة 4 مرات والنفط ضعف سعره في الفترات الماضية، وهو ما يفيد دخل روسيا النفطي.

وأشار إلى أن تحديد سقف للنفط والغاز الروسيين جعل روسيا تتصرف كرد فعل لعدم الحكمة من جانب أوروبا بوضع سقف للأسعار.

اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، يوم الاثنين، على خفض صغير في إنتاج الخام قدره 100 ألف برميل يوميا، وقالوا أيضا إنهم اتفقوا على أن يطلبوا من رئيسهم الدعوة إلى اجتماع في أي وقت لمعالجة أوضاع السوق "إذا كان ضروريا".