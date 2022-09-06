وفقاً لمؤشرات العمل والتعليم.. هذه أفضل 10 مدن أميركية للجيل زد!

صنفت دراسة حديثة أجرتها "كوميرشيال كافيه" CommercialCafe، وهي خدمة للإعلان عن العقارات مملوكة لشركة البيانات Yardi Matrix، أفضل المدن الأميركية المناسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، وهو الجيل المعروف باسم الجيل زد.

وتم تسجيل كل مدينة من المدن الـ 45 وفقاً للمؤشرات التالية: معدل البطالة، سرعة الإنترنت، القدرة على تحمل التكاليف، عدد الحدائق، التسجيل التعليمي، أعداد الشباب من الجيل زد، المنشآت الترفيهية وأماكن تناول الطعام توافر وسائل النقل العام.

مادة اعلانية

وبشكل عام، تتركز غالبية أفضل المدن لهذا الجيل في الشمال الشرقي والغرب الأوسط والجنوب الغربي للولايات المتحدة.

وكانت المدينة الأولى لهذا الجيل، أتلانتا في ولاية جورجيا، حيث سجلت أتلانتا أعلى نسبة في القدرة على تحمل التكاليف وانخفاض البطالة والتعليم بين أبناء الجيل زد.

ووفقاً لـ"كوميرشيال كافيه"، فإن 9.8% من سكان أتلانتا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً.

كما احتوت المدينة على أكبر عدد من المنتزهات لكل 10000 ساكن.

وجاء ترتيب أفضل 10 مدن للجيل زد كما يلي: أتلانتا، مينيابوليس في مينيسوتا، بوسطن في ماساتشوستس، توكسون في أريزونا، رالي في نورث كارولاينا، كولومبوس في أوهايو، سياتل في واشنطن، أوستن في تكساس، إل باسو في تكساس، ونيويورك.

وسجلت أتلانتا 66.86 نقطة، فيما مينيابوليس التي حلت ثانيا في القائمة، سجلت 63.8 نقطة وثالث أعلى نسبة للجيل زد والتسجيل في المدارس لتلك الفئة من السكان.

ووفقاً للدراسة، فإن مشهد العمل المشترك المزدهر في المدينة يجعلها منافساً كبيراً للعاملين عن بُعد والعاملين المستقلين.

واختتمت بوسطن المراكز الثلاثة الأولى بنتيجة 63.2 نقطة.

وسجلت مدينة ماساتشوستس أعلى نسبة تسجيل للجيل Z في المدارس واحتلت المرتبة الثالثة في خياراتها لوسائل النقل العام.