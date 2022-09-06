"كيبكو": الاندماج مع "القرين" يضعنا ضمن الـ10 الكبار في بورصة الكويت

وافق مساهمو شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" على الاندماج مع شركة القرين للبتروكيماويات، واتفقوا على زيادة رأسمال الشركة زيادة عينية بمقدار 251 مليون دينار عبر إصدار 2.4 مليار سهم جديد، على أن تخصص أسهم الزيادة لمساهمي "القرين".

ستكون الخطوة القادمة الحصول على موافقة مساهمي "القرين" على الصفقة، بحسب ما أوضحته إيمان العوضي، نائبة رئيس علاقات المستثمرين في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، في مقابلة مع "العربية".

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وقالت: "بمجرد الحصول على الموافقات يبقى أمامنا مجموعة من الإجراءات لاستكمال عملية الاندماج المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام، وهي إجراءات تتعلق بأسواق الأسهم وعملية المقاصة بعدما تم الحصول على الموافقات الرسمية".

كانت "كيبكو" و"القرين" وقعتا في مارس الماضي، اتفاقية لتقييم دمج محتمل بين الشركتين، من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان جديد بقيمة سوقية مُجمّعة تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار.

وأشارت العوضي إلى أن محفظة الشركة بعد الاندماج ستتوسع وتتنوع، وقالت: "في الوقت الحالي نشاط كيبكو الأكبر يتركز في قطاع البنوك والتمويل وأيضاً التأمين، سيضاف جزء كبير من قطاع البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وقطاع التغذية (بوجود صدافكو ضمن محفظة القرين)، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى الموجودة لدى كيبكو مثل العقار والإعلام".

كما نوهت بوجود خطط موضوعة لدى الشركة بخصوص الاستحقاقات والديون، وهي خطط تمضي بغض النظر عن الاندماج.

وتابعت: "بعد الاندماج ستحدث عملية محاسبية على أساسها سيتضح المركز المالي للشركة ونعلن عن الأرقام بشكل واضح".

من ناحية أخرى، أكدت نائبة رئيس علاقات المستثمرين في "كيبكو"، أن الاندماج سيخلق واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة في المنطقة، وواحدة من بين الـ 10 الكبار في بورصة الكويت، "هذا الحجم سيمنحنا القدرة على الدخول في استثمارات جديدة والتخارج الكلي أو الجزئي من بعض الاستثمارات".

كما أضافت أن الشركة تعمل في الوقت الحالي مع واحد من أكبر المستشارين الدوليين لخلق نظرة استراتيجية على محفظة الشركة ما بعد الاندماج، ووضع خطة سيعلن عنها في وقتها توضح كيف سيتغير شكل الكيان بعد الصفقة.