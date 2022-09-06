7 طرق لجني المال من هواياتك.. قادت شاباً لترك وظيفة الأحلام ومضاعفة دخله

قدم المؤسس لقناة Debt To Dollars، جوش إلوود، ملخصاً لتجربته الشخصية في العمل، وتنويع مصادر الدخل، خاصةً بعد تخليه عن وظيفة مرموقة براتب 98500 دولار عقب تخرجه من الجامعة في سن الـ 23 عاما.

وقال إلوود، إنه في عام 2017، بعد تخرجه من الكلية، بدأ العمل كمهندس في شركة نفط، براتب 98500 دولار في السنة.

مادة اعلانية

في البداية، ظن أنه حصل على وظيفة أحلامه. ولكن بعد رؤية كبار القادة يعملون لمدة 60 ساعة أسبوعاً في السفر الروتيني، أدرك إلوود أنه لم يكن نمط الحياة الذي يريده. وقال: "توفي والدي عندما كنت في الثالثة من عمري، لذا فإن قضاء وقت مع العائلة كان دائماً ثميناً للغاية بالنسبة لي".

وفي عام 2018، بدأ في تجربة الأعمال الجانبية. إذ حدد هدفاً لكسب 3450 دولاراً شهرياً (بعد الضرائب) من أجل دعم نمط حياته. وبمجرد الوصول لهذا الدخل، قرر ترك وظيفته بدوام كامل، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ترك إلوود وظيفته كمهندس في فبراير 2021. وفي العام الماضي، ربح ما يزيد قليلاً عن 189 ألف دولار من مصادر الدخل السبعة، والتي شملت:

يوتيوب غوغل أدسينس: 82349 دولار

الشحن من أمازون: 13،886 دولار

باتريون (تدريب): 33114 دولار

Fiverr (بحث المنتج): 29،014 دولار

التسويق بالعمولة: 29496 دولار

تأجير الممتلكات: 1272 دولارا

توزيعات الأرباح الخاضعة للضريبة: 639 دولاراً

وقال: "الآن أنا أعمل فقط 22 ساعة في الأسبوع، ولدي إجازة في أيام الخميس والجمعة بعد الظهر وعطلات نهاية الأسبوع. سواء كان الأمر يتعلق بلعب الجولف مع جدي، أو طهي عشاء العائلة أو بدء مشاريع تجارية جديدة في مجتمعي، لدي متسع من الوقت للاستثمار في الأشخاص والأشياء التي أهتم بها أكثر".

وإليك أفضل طريقة لتحويل صخبك الجانبي إلى عملك بدوام كامل، كل ذلك أثناء العمل لساعات أقل:

1. لا تخافوا من التجربة والخطأ

حاول إلوود تجربة العديد من الأمور التي يمكنها تحقيق دخل له، سواء امتلاك عقارات قابلة للتأجير، أو تأجير دراجته النارية ذات الثلاث عجلات، لكن جميع محاولاته الأولى باءت بالفشل.

ولم يبدأ تحقيق دخل سلبي حقيقي حتى بدأ بيع المنتجات على أمازون، باستخدام خدمة Fulfillment By Amazon (FBA).

وقال: "كل ما كان علي فعله هو العثور على منتج عام كان مطلوباً وشحنه إلى أمازون". "وكان منتجي الأول عبارة عن سماعات رأس بقيمة 1000 دولار، ثم انتقلت إلى حافظات آيفون والمعدات الرياضية".

وربح إلوود أكثر من 25000 دولار في عام 2019 من خلال متجر أمازون الخاص به. وأراد مشاركة الآخرين ما تعلمه من تجربته وأخطائه، لذلك بدأ مشروعاً جديداً، والذي تحول لاحقاً إلى أكبر دخل له، وهي قناته على يوتيوب.

2. بناء مجتمع حول خبرتك

أطلق قنات على يوتيوب، والمعروفة باسم Debt To Dollars، في فبراير 2020. والتزم بنشر مقطعي فيديو على الأقل في الأسبوع في البداية. وخلال الأشهر الثمانية التالية، حصل على 14000 مشترك و871000 مشاهدة للقناة.

وأثناء زيادة جمهوره، أدرك رغبته في التواصل بشكل أكبر مع المشتركين في القناة وبناء مجتمع حقيقي. لذلك في أكتوبر 2020، بدأ في توجيه الطلاب بشكل فردي مقابل 50 دولاراً في الشهر حول كيفية جني الأموال من بيع المنتجات على أمازون.

واستخدم حالياً Patreon، وهو نظام أساسي يوفر أدوات الأعمال لمنشئي المحتوى لتشغيل خدمة الاشتراك، لاستضافة جلسات التدريب الخاصة به.

وفي فبراير 2021، بدأ خدمة بحث المنتج الخاصة بي على Fiverr، حيث يدفع له العملاء للعثور على منتجات ذات طلب مرتفع ومنخفضة المنافسة - ألعاب رائجة أو مستلزمات حيوانات أليفة أو ملحقات سفر - يمكن بيعها على أمازون.

وقال: "ساعدتني هذه الشركات المجتمعية في الوصول إلى هدف الدخل الذي طال انتظاره وهو 3450 دولاراً في الشهر".

3. إعطاء الأولوية لمعالجة الديون

وتمكن إلوود بالفعل من ترك وظيفته كمهندس بترول بدوام كامل عندما جنى أقل من 4000 دولار شهرياً لأنه سدد جميع ديونه، باستثناء الرهن العقاري على منزله وأقساط سيارته.

ويرى أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها لسداد الديون، لكنه أحب طريقة "Debt Snowball" لأنها تساعدك على رؤية تقدمك.

وإليك كيف يعمل:

ضع قائمة بجميع ديونك من الأصغر إلى الأكبر.

قم بأكبر دفعة على أصغر ديون لديك وأدنى مبلغ للباقي.

كرر ذلك حتى تسدد الدين الأصغر، ثم استمر في دينك الأصغر التالي.

4. قم بإعداد الجانب القانوني لعملك في وقت مبكر

من المهم دمج عملك مع مكان عيشك لأسباب عملية، مثل حماية الأصول والمزايا الضريبية. كما أن لها فائدة نفسية.

وعزا بعض إخفاقاته السابقة إلى التعامل مع الأعمال الجانبية على أنها هوايات بدلاً من كونها أعمال. وقال إنه بمجرد أن أنشأ شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) في تكساس في عام 2019، أخذ كل شيء بجدية واحترافية أكبر.

وتمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة بعضاً من أفضل ميزات الشركة أو الشراكة، لحماية أصحابها من تحمل المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة أو مسؤوليتها.

5. ابحث عن جدول يناسبك والتزم به

وقال "عندما كنت أعمل في وظيفتي بدوام كامل، كنت أفتقر إلى الحافز للعمل الجانبي".

ولكن بمجرد أن أضع قلمي على الورق والتزمت بجدول زمني، كان العمل في اهتماماتي الجانبية جزءاً من روتيني الأسبوعي.

وما زل إلوود ملتزماً بجدوله الأسبوعي، إذ يعمل من الاثنين إلى الأربعاء ونصف يوم الجمعة. كما أن جدوله اليوم يتضمن العمل 4 إلى 6 ساعات، مع تحديد ساعة يومياً لكل مهمة.

وقال "إذا لم تخصص أوقاتاً محددة للعمل على صخبك الجانبي، فقد يضيع عملك في الأولويات اليومية".

6. قم بإعداد الأنظمة التي ستوفر لك الوقت في المستقبل

أستثمر في نماذج الأعمال التي تتطلب أقل وقت ممكن. ويشير إلوود إلى أنها الطريقة الوحيدة التي تمكنه من العمل لمدة 22 ساعة في الأسبوع وما زال يمكنه زيادة تدفقات الدخل المتعددة. لكن تذكر أن أتمتة الأشياء وإنشاء أكثر الأنظمة فاعلية قد يستغرق بعض الوقت في البداية.

كما نصح بضرورة مراجعة كيف قضيت وقتك كل شهر، لإيجاد طرقاً لجعل هذه العمليات أكثر كفاءة. على سبيل المثال، كان إلوود يقضي 4 إلى 8 ساعات أسبوعياً في تعديل مقاطع الفيديو. وقرر الاستعانة بمصادر خارجية لتحرير الفيديو الخاص به.

7. تحديد ما يجعلك مختلفا

التسويق هو أكثر من مجرد إعلان عن منتجك أو خدمتك؛ إنها تفصل نفسك عن منافسيك من خلال جعل عميلك يشعر بشيء ما. سيعودون أو يخبرون أصدقاءهم عنك، بل الأفضل.

وقال: "عندما بدأت البيع على أمازون لأول مرة في عام 2018، استخدمت صور المنتج التي أعطاه إياها مورد المنتجات الخاصة به، لكن العملاء انجذبوا أكثر لنفس المنتجات المعروضة من أشخاص أخرين، وهو ما دفعه لالتقاط صوره الخاصة للمنتجات، وإعادة تغليفها مما رفع مبيعاته.

وبغض النظر عن طبيعة عملك، قرر ما الذي يجعلك لا تنسى واستثمر فيه.