استراتيجيو غولدمان يحذرون: الأسهم لم تصل بعد إلى القاع

حذر استراتيجيو غولدمان ساكس، من أن الأسهم العالمية في طريقها لأدنى مستوى لها منذ أزمة الديون الأوروبية قبل عقد من الزمن، وأشاروا إلى أن المزيد من البيع لا يزال ممكنا.

يأتي ذلك، فيما انخفض مؤشر MSCI All Country World لليوم التاسع على التوالي، وهو أطول فترة خسارة منذ عام 2011 - وهي الفترة التي أدى فيها عبء الدين العام إلى إثارة الشكوك حول قابلية منطقة اليورو للاستمرار، مما أثار قلق المستثمرين.

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ويمحو تراجع المؤشر ارتداداً سريعاً من منتصف يونيو، والذي وصفه فريق غولدمان بقيادة بيتر أوبنهايمر بأنه "ارتداد صعودي في سوق هابط".

وكتب الاستراتيجيون في مذكرة: "لم تكن مدتها وحجمها غير مألوفين بالنسبة لتجربة العقود السابقة. نتوقع المزيد من الضعف قبل إنشاء قاع حاسم".

وانخفض مؤشر MSCI All Country World بنسبة 9% منذ منتصف أغسطس وسيصل إلى أدنى مستوياته منذ تداعيات الوباء في عام 2020 إذا انخفض حتى أدنى مستوياته في شهر يونيو.

وهناك مجموعة كبيرة من المخاطر التي تشمل التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم، وأزمة الطاقة في أوروبا والتباطؤ الاقتصادي في الصين، كلها تلعب دورها.

من جانبه، قال الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسهم في Jefferies LLC، كريس وود: "المدى القصير هبوطي وفي سبتمبر وأكتوبر هو الوقت الذي عادة ما تنخفض فيه الأسواق بحدة".

وتشير بعض الإجراءات الفنية إلى احتمال حدوث فجوة في الانخفاض الهبوطي. في العقدين الماضيين، قفز مؤشر MSCI All Country World في المتوسط بنسبة 1% على الأقل خلال 10 و20 يوماً بعد تسعة أيام من الخسارة المتتالية، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي الوقت الحالي، يبدو أن كلمة السر هي الحذر: قوة الدولار تنتقل عبر الأسواق العالمية، وعائدات سندات الخزانة ارتفعت بفعل توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتراجع مؤشر الأسهم الآسيوية إلى مستويات عام 2020.

بدورها، قالت رئيسة الأبحاث العالمية في جيه بي مورغان تشيس وشركاه، جويس تشانغ، إن السؤال الكبير يظل "التضخم وكيف يتعين على البنوك المركزية الرد على ذلك. "نحن نتحمل مقدماً كل هذه التحركات التي يقوم بها البنك المركزي، لذا عند أي نقطة يمكنهم التوقف، والجلوس حقاً لترى أين يستقر التضخم؟".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل أسهم القيمة أداءها المتفوق على نظيراتها من النمو وسط ضعف الوضع الاقتصادي، كما كتب الاستراتيجيون في غولدمان ساكس في مذكرة منفصلة.

وتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان احتمال بنسبة 33% حدوث ركود في العام المقبل و"يظهر التاريخ أن أداء الأسهم يتفوق في بداية فترات الركود".