اليوم.. "أبل" تكشف عن "آيفون 14".. وهذه أبرز التوقعات

تعقد شركة أبل في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حدث إطلاق في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ستكشف عن أحدث منتجاتها من الأجهزة، بما في ذلك "آيفون 14" الجديد.

وفي حين استخدمت "أبل" مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً لأحداث إطلاق منتجاتها منذ أوائل عام 2020 بسبب قيود "كوفيد-19"، ستكون هذه أول مرة يتم فيها إطلاق "آيفون" بحضور شخصي في مقر الشركة منذ عام 2019.

مادة اعلانية

ويعد حدث الخريف بالنسبة لشركة أبل، الأكثر ضجيجاً عالمياً، إذ دائماً ما يحمل في جعبته إطلاق هاتف "آيفون" الجديد ومعه تحديث نظام تشغيل "آي أو إس"، كما أنه الوقت الذي تكون فيه مبيعات "أبل" هي الأعلى.

وفي العام الماضي، أصدرت "أبل" أجهزة "آيفون" و"أبل واتش" جديدة في حدث أقيم خلال سبتمبر، ثم تبعتها بإطلاق في أكتوبر يضم أجهزة iPad وMac.

وفي ما يلي، ما يُرجح أن تطلقه شركة أبل اليوم الأربعاء، بناءً على التقارير التي جمعتها شبكة "CNBC"، واطلعت عليها "العربية.نت".

4 طرز من "آيفون 14"

من المتوقع أن تطلق شركة أبل 4 طرازات جديدة من هواتف آيفون، وإذا استمر اصطلاح التسمية الحالي لشركة "أبل"، فسيتم تسميته "آيفون 14".

وهذا العام من المحتمل أن تتوقف شركة أبل عن إنتاج الطراز "المصغر" بشاشة 4.7 بوصة - "آيفون ميني".

وبدلاً من ذلك، يمكن أن تقدم "أبل" حجمين، أحدهما بشاشة 6.1 بوصة والآخر بشاشة مقاس 6.7 بوصة، يأتي كل منهما في نموذج قياسي، بالإضافة إلى نموذج "برو" الأعلى سعراً.

ومن المتوقع أن تحصل طرز "برو" على مزيد من الترقيات.

ومنذ عام 2017، قامت أجهزة آيفون بتضمين مساحة في الجزء العلوي من شاشة الهاتف مع مساحة لنظام FaceID من "أبل"، والذي يتضمن العديد من أجهزة الاستشعار وكاميرا.

ويمكن لموديلات برو التخلص من "الشق" أو "النوتش" حيث ستحتوي على كاميرا FaceID على شكل ثقب أو قطع أقل حجماً وأكثر انسيابية مع مساحة أصغر يجب أن تظل فارغة، مما يترك مساحة لشاشة أكبر.

ومن المتوقع أيضاً أن تحصل طرز "برو" على معالجات وكاميرات A16 محدثة، فيما من المتوقع أن يزداد نتوء الكاميرا.

ويمكن لشركة أبل اعتماد تقنية "التشغيل الدائم للشاشة" أو ما يعرف بـ"Always On Disply" لعرض الإشعارات، مثل بعض هواتف أندرويد التي تعتمد هذه التقنية منذ سنوات.

"ساعة أبل"

من المرجح أن تعرض شركة أبل الإصدار الثامن الرئيسي الجديد من ساعتها "أبل واتش".

وعلى الرغم من أن "ساعة أبل واتش 7"، التي تم إطلاقها العام الماضي لم تتضمن على تطوير كبير وظلت محتفظة بشكلها منذ عام 2014، توقع محللون المزيد من التطور هذا العام أيضاً، إذ تدرس شركة أبل جهاز استشعار درجة حرارة الجسم في الأجهزة الجديدة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، والذي يمكن أن يساعد في الخصوبة وتتبع النوم.

ويمكن أن تتضمن ميزات تتبع النوم الأخرى القدرة على اكتشاف أنماط النوم المتقدمة أو انقطاع النفس.

لكن أكبر إعلان لـ"أبل Watch Series 8" قد يكون نموذجاً جديداً "برو" بشاشة أكبر ولمسة نهائية أكثر متانة.

ومن المحتمل أيضاً: إصدار محدث جديد من Apple Watch SE، وهي ساعة المبتدئين بقيمة 329 دولاراً.

"آي أو إس 16"

وسيظل مستخدمو "آيفون"، الذين لا يخططون لشراء أي معدات جديدة هذا الخريف يحصلون على تحديث سنوي لنظام تشغيل آيفون، "iOS 16"، الذي تم الإعلان عنه في يونيو وكان قيد الاختبار خلال الصيف.

ويحتوي نظام التشغيل المحدث على العديد من الميزات الجديدة التي سيلاحظها المستخدمون على الفور.

وأكبر ميزة لافتة هي القدرة على تخصيص شاشة قفل "آيفون" باستخدام عناصر واجهة مستخدم يمكنها عرض تنبؤات الطقس ومواعيد التقويم وغيرها من المعلومات في لمحة. يمكن للمستخدمين أيضاً تغيير الخط لساعة شاشة القفل لأول مرة أيضاً.

ويتيح "IOS 16" أيضاً إلغاء إرسال رسائل iMessage النصية أو تحريرها، طالما أن المستخدم يلتقطها في غضون بضع دقائق من الإرسال.

وسيقدم "IOS 16" أيضاً قروضاً قصيرة الأجل من "أبل" تسمى أبل Pay Later، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بشراء الأشياء عبر الإنترنت باستخدام أبل Pay مع الدفع مقابل العنصر على 4 أقساط دون دفع فائدة.

وتتمثل إحدى الميزات الرائعة في نظام التشغيل "iOS 16" في أنه إذا كان لدى المستخدم جهاز "آيفون" و"Mac كمبيوتر" محمول أو سطح مكتب، فيمكنه استخدام "آيفون" ككاميرا "ويب" عالية الدقة.