إيجارات المكاتب دبي ترتفع بوتيرة أسرع من نظيراتها في نيويورك ولندن

انتعشت إيجارات المكاتب في دبي للمرة الأولى منذ 6 سنوات، إذ ارتفعت بوتيرة أسرع من نيويورك ولندن مع توسع البنوك والشركات العالمية.

ويظهر الاندفاع نحو المساحات المكتبية في الإمارة في ناطحات السحاب مثل برج "آي سي دي بروكفيلد بليس"، التي ترتفع 244 متراً فوق الحي المالي.

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وتم افتتاح البرج في الوقت الذي انتشر فيه الوباء عالمياً، لكن ما يقرب من 90% من مساحة المكاتب والتجزئة التي تبلغ 1.1 مليون قدم مربعة تم حجزها أو عرضها حالياً، فيما توجد قائمة انتظار طويلة للباقي.

ومن بين المستأجرين UBS Group AG، وشركة Rapyd الإسرائيلية للتكنولوجيا المالية، وشركة Pernod Ricard SA، التي نقلت موظفين من هونغ كونغ.

وقال الرئيس التنفيذي لـICD Brookfield، روب ديفيروكس - وهو مشروع مشترك بين بروكفيلد لإدارة الأصول ومقرها نيويورك ومؤسسة دبي للاستثمار - إن "هناك عودة إلى المكتب أقوى بكثير من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وخلال الربع الثاني من هذا العام، ارتفعت قيمة إيجارات المكاتب في دبي للمرة الأولى منذ أوائل عام 2016، إذ ارتفعت إيجارات المكاتب الرئيسية بنسبة 7% في العام حتى يونيو، بينما زادت إيجارات مكاتب الدرجة الأولى بنسبة 7.2%.

كما ارتفعت إيجارات المكاتب ذات الدرجة المنخفضة بنسبة 3%، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية CBRE Group Inc.

في غضون ذلك، ارتفعت الإيجارات الرئيسية في مدينة لندن بنسبة 1.4% في الربع الثاني، بينما ارتفعت بنسبة 3% أو أقل في أجزاء مختلفة من نيويورك، وفقاً لـ CBRE.

ويأتي ذلك مدفوعاً، بعودة ما متوسطه 80% من العمال إلى مكاتبهم في دبي مقارنة بأقل من 40% من الموظفين في سوق لندن سيتي الفرعي، وفقاً لشركة السمسرة العقارية Savills Plc.

وفي الولايات المتحدة، بلغ متوسط معدلات استخدام المكاتب 43% تقريباً في نهاية يونيو، وهو أعلى مستوى منذ بدء الوباء.

ولدى برج ICD Brookfield Place الآن نحو 100 مستأجر، أكثر بكثير من مبنى مماثل الحجم في الولايات المتحدة والذي عادة ما يكون به 4 أو 5 فقط، وفقاً لـ"ديفيروكس".

ويحتوي البرج على 46 مصعداً تخدم 53 طابقاً، وحدائق داخلية للهروب من حرارة الصيف.

وبعيداً عن الحي المالي، فإن الطلب على المساحات المكتبية مرتفع أيضاً.

وفي مركز دبي للسلع المتعددة، تم تأجير برج أبتاون - الذي تبلغ مساحته أكثر من 495000 قدم مربعة من المساحات المكتبية الرئيسية - بالكامل حتى قبل اكتمال بناء ناطحة السحاب.

وتم دعم المنطقة الحرة والسلطة الحكومية لتجارة السلع من خلال تدفق أعمال التشفير والبلوك تشين، وكذلك تجار السلع الروسية.

ومع العرض المحدود والعديد من الشركات التي تحاول جذب العمال مرة أخرى بمساحات مكتبية أكثر جاذبية، من غير المرجح أن تظهر أسعار الإيجارات أي علامات على التباطؤ، وفقاً لرئيسة الأبحاث والاستشارات في Core، براتيوشا غورابو.

وقالت إنه من المقرر الانتهاء من حوالي 1.5 مليون قدم مربع هذا العام و600 ألف قدم مربع أخرى في عام 2023.

وأضافت غورابو: "في حين أن المعروض من المكاتب الجديدة محدود، فمن المتوقع أن يتم طرح المزيد من مخزون المكاتب المجددة والمعاد تصميمها في السوق على المدى القريب".