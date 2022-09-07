بريق الذهب يخطف أنظار الأردنيين وسط آمال تحقيق الربح أو الادخار

أصبحت أسعار الذهب وكأنها نشرة الطقس اليومية في فصل الشتاء يتابعها الأردنيون باهتمام لمعرفة حركة الأسعار، لا وبل يتساءلون عن الأسباب والتوقعات حول مستقبل المعدن النفيس.

قال نقيب تجار الحلي والمجوهرات في الأردن ربحي علان، إن المواطن الأردني يتابع أسعار الذهب العالمية أولا بأول "ويقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع في حال الارتفاع من أجل جني الأرباح".

مادة اعلانية

وأضاف: "الذهب لدى الأردنيين منذ قديم الزمان يعتبر الملاذ الآمن، لسرعة بيعه والحصول على السيولة في الأيام الصعبة، وخاصة أن المرأة الأردنية تحب الذهب، تحديدا عيار 21 لأن تكلفة المصنعية عليه قليلة".

وزادت كميات السبائك الذهبية المستوردة في المملكة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 169% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية.

وبلغ حجم تلك السبائك الذهبية في نهاية يوليو/ تموز الماضي 13507 كيلوغرامات مقارنة مع 5026 كيلوغراما في نهاية يوليو/ تموز 2021.

ويؤكد علان أن العام الحالي شهد إقبالا غير مسبوق على الذهب مقارنة مع العام الذي سبق الجائحة، لافتا إلى أن إجراءات الإغلاق في عامي 2020 و2021 تسببت في تأجيل المناسبات وحفلات الزفاف للعام الحالي بالإضافة إلى أن عودة المغتربين والسياح العرب ساهمت في ارتفاع الطلب.

وذكر علان أن الأسعار هذا العام تعتبر مناسبة للشراء سواء السبائك لغايات الادخار والاستثمار من جهة أو المجوهرات والحلي للزينة والهدايا من جهة أخرى.

ويبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطا في الأردن 41.3 دينار (58.2 دولار)، وعيار 21 قيراطا 34.9 دينار، وعيار 14 قيراطا 31 دينارا.

يقول عبد المنتصر يعقوب (40 عاما) وهو يتفقد واجهة أحد محلات الذهب في العاصمة عمان، إنه مهتم بمتابعة أسعار الذهب يوميا عن طريق تطبيق على هاتفه المحمول يراقب من خلاله التداول في بورصة الذهب العالمية.

ويشير يعقوب، الموظف في قسم المحاسبة بإحدى شركات القطاع الخاص، إلى أنه ينتظر نزول الأسعار ليشتري ليرات ذهبية بأي مبلغ من المال يدخره شهريا أو يحصل عليه كمكافأة في عمله.

بدوره يؤكد تاجر الذهب عبد الله الحروب على الاهتمام الكبير والمتزايد من قبل المواطنين بمتابعة الأسعار، معلقا أنهم "يتصلون بنا يوميا للسؤال عن الأسعار والتوقعات".

ويقول الحروب إن المواطنين يقبلون "على شراء الليرات الذهبية والأونصات كخزين وادخار وخاصة عند نزول الأسعار وبالمقابل يزيد الطلب أيضا على المجوهرات والحلي الذهبية لأن الانخفاض في الأسعار يشجع المقبلين على الزواج والآن الأسعار ممتازة للشراء".

ويضيف أنه "تقريبا 40% من الناس مهتمة بشراء الذهب المستورد من تركيا والخليج والباقي يفضلون المصنع محليا لأنه كلفة مصنعيته أقل ولا يخسرون كثيرا عند إعادة بيعه".

ويقول يعقوب "أنا لا أفضل المخاطرة في استثمار ما يتوفر لي من مال، فصديق لي نصحني بشراء الأسهم بالبورصة ولكن أنا أبحث عن الأكثر أمانا".