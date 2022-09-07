رئيس "SRC" للعربية: نستهدف إصدار صكوك دولية بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) فابريس سوسيني، أن الإصدار الدولي الأول لصكوك الشركة سيكون في النصف الأول من العام المقبل موضحا أن قيمة الإصدار قد تتراوح بين 300 مليون إلى 500 مليون دولار.

وقال سوسيني في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر "يورومني" في الرياض: "على الأرجح سيتم الإصدار الدولي للصكوك خلال النصف الأول من العام المقبل.. ولكن ما إذا سيكون في الربع الأول أو الثاني سيتعمد على بعض التفاصيل التي نعمل على حلها حاليا".

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وأضاف أنه "إذا كانت سوق صعبة علينا الانتظار لرؤية ذلك فمن الصعب حاليا التنبؤ بتوجه السوق.. ما هو مهم لنا هو تأمين التنويع وأعتقد أن لدينا أصولا ذات قيمة بالنسة للمستثمرين فهناك شهية للبصمة السعودية".

وأشار إلى أن الحكومة متواجدة في الأسواق العالمية حتى ولو بنسبة أقل من السابق بسبب انخفاض حاجاتها من ناحية الميزانية، وبالتالي ما يمكن للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقديمه كغيرها من الجهات المصدرة من المملكة هو خيار بديل للأوراق المالية الحكومية.

وتابع: "المستثمر الذي يريد تنويع استثماراته والنظر إلى دول أعضاء في مجموعة العشرين والنظر إلى دول تسجل أرقاما لافتة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وتسيطر على التضخم سنكون متواجدين لتوفير هذه الفرصة له".

وحول إصدار الصكوك الدولية المرتقب، قال سوسيني: "ليس لدينا رقم محدد بعد لحجم الإصدار لأن المبلغ سيعتمد على حجم الأصول التي علينا إعادة تمويلها.. لا نصدر الصكوك بهدف الاحتفاط بالسيولة والنقد ومن ثم رؤية ماذا نفعل بها.. بل هي دائما مرتبطة بالأصول التي نريد إعادة تمويلها".

وبين سوسيني أن "حجم الإصدار سيعتمد على السيولة التي نريد تحقيقها في السوق، بالتالي أي إصدار يقل عن 500 مليون دولار لا يتمتع بالسيولة الكافية... وننظر دائما إلى متى سيتم بناء الإصدار على أوضاع السوق؟ وكم قيمته؟.. ربما 300 أو 350 مليون دولار وقد يصل إلى 500 مليون دولار أو أكثر بقليل سنرى".

وبالنسبة لمدة الإصدار، كشف أن مدة الإصدار كالحياة، متابعا: "هناك ما نتمناه.. وهناك ما سنتمكن من تحقيقه.. ما نتمناه هو إصدار بأطول أجل ممكن لأن أصولنا طويلة الأمد.. فلدينا رهونات عقارية تصل آجالها إلى 18 أو 20 سنة وبالتالي لتغطية احتياجات التمويل ولتخفيف من مخاطر مدة التمويل يتم التوجه إلى سندات بآجال بين 7 أو 10 أو 12 سنة هذا ما أتمناه... ولكن علينا رؤية ما ستستوعبه السوق".