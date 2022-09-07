وزير الاتصالات المصري للعربية: نستهدف زيادة الاستثمارات 22.6% في 2022
أكد أن القطاع هو الأعلى نمواً ضمن الاقتصاد للعام الرابع
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، إن قطاع الاتصالات في مصر سجل نموا بنسبة تجاوزت 16% خلال العام المالي 2021 / 2022.
وأوضح الوزير في مقابلة مع "العربية" أن هذه تعد أعلى نسبة نمو في الاقتصاد المصري للعام الرابع على التوالي.
وأشار طلعت إلى ضخ 60 مليار جنيه في القطاع خلال العام المالي السابق، والمستهدف زيادتها بـ 22.6% العام الحالي.
وتابع: "كل عناصر المجتمع المعلوماتي في مصر من حكومة والشركات العالمية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدنى تتضافر لبناء مجتمع رقمي متكامل أو بناء مصر الرقمية".
وبين الوزير أن الخطط الحكومية يندرج ضمنها مجموعة من المشروعات تبدأ من الاستثمار في البنية التحتية بشقيها الثابت والمحمول، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية رقميا من خلال منصة مصر الرقمية.
ولفت طلعت إلى مشروع "حياة كريمة" الذي يتضمن تدعيم البنية التحتية الرقمية لتشمل جميع قرى مصر.
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