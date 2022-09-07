وزير الإسكان السعودي: SRC تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول 2023

كشف ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) تخطط لإصدار دولي من الصكوك في النصف الأول 2023.

وقال على هامش مؤتمر Euromoney المنعقد في الرياض: "انتهينا من خطة إصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال، تبعتها خطة أخرى بقيمة 10 مليارات ريال انتهينا منها أيضاً، ولدينا الآن إصدار آخر من الصكوك".

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وأشار الحقيل إلى أن الإصدارات المحلية وصلت قيمتها إلى نحو 20 مليار ريال، وتابع: "نتطلع إلى القيام بإصدارات في الأسواق العالمية ابتداء من النصف الثاني من العام 2023".

وأضاف: "نعمل عن كثب مع وزارة المالية السعودية ومكتب إدارة الدين العام".

كما قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، إن سوق المملكة تتمتع بفرص واعدة، وذلك واضح من خلال شهية المستثمرين الدوليين في سوق الرهن العقارية، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري باتت واثقة من قدرتها على طرق باب الأسواق العالمية لإصدار الصكوك.

كان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، صرح بأن الشركة ستصدر قريباً صكوكاً بالعملة المحلية بقيمة نحو 3 مليارات ريال (798.34 مليون دولار).