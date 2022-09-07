Quencia Capital: الاقتصاد السعودي سيبقى متفوقاً بين مجموعة العشرين

توقع المدير التنفيذي لشركة Quencia Capital ماجد كبارة، أن تواصل سوق الأسهم السعودية تذبذبها على المدى القريب مع تزايد الارتباط مع الأسواق العالمية، وبالتحديد ومع السوق الأميركي.

وأضاف كبارة في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش مؤتمر "يوروموني" المقام في الرياض "في المدى القصير ستشهد سوق الأسهم السعودية تذبذبا كبيرا، وعلى المدى المتوسط للطويل سيكون فيه ارتفاع".

مادة اعلانية

وحول أداء الاقتصاد العالمي قال كبارة "الجائحة دفعت إلى ضخ المزيد من التسهيلات الكمية وخفض أسعار الفائدة، وقد طالت هذه الفترة أكثر من اللازم، وهذا ما فاقم مستويات التضخم، والآن نشهد رفع مستويات الفائدة، وعكس التسهيل الكمي، وهو ما يؤدي لانكماش في أميركا".

وأوضح كبارة أن "الاقتصاد السعودي يحقق أعلى أداء في مجموعة العشرين بسبب وضع أسواق الطاقة، ومن المتوقع استمرار العرض المحدود من النفط،، وسعر البترول قد ينخفض دون هذه المستويات ولكنه سيظل عند مستويات إيجابية للخزينة السعودية التي حققت فائضا لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، والوضع إيجابي وأفضل كثيرا من عدد من الاقتصادات، وهذا سيستمر نسبيا في الفترة القادمة".

ولفت كبارة إلى أنه وبالرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فوائض كبيرة، إلا أن الحكومة السعودية تحقق انضباطا في الإنفاق، وفي السابق كان يزيد الإنفاق مع زيادة أسعار النفط، وهذا يضبط المالية والخزينة السعودية.