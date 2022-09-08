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أرامكو الأكثر ربحية في العالم.. تعادل أبل وألفابيت ومايكروسوفت مجتمعين

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أرامكو
أرامكو
أرامكو

أرامكو الأكثر ربحية في العالم.. تعادل أبل وألفابيت ومايكروسوفت مجتمعين

4 شركات أميركية بين العشرة الكبار.. والصين تنافس بقطاعها المصرفي

دبي - العربية.نت

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بعدما كشفت معظم الشركات عن أرباحها الفصلية للربع الثاني من عام 2022، احتفظت أرامكو بالصدارة وبهامش كبير عن أقرب منافسيها لتظل الشركة الأكثر ربحية عالمياً، ومن المتوقع أن يتسع الفارق لصالح أرامكو، إذا استمرت أسعار النفط بالقرب من مستوياتها الحالية لبقية العام.

وجاءت أرامكو في صدارة الترتيب، إذ بلغت أرباحها خلال آخر 12 شهرا، متضمن النصف الأول من العام الجاري، والنصف الثاني من عام 2021، نحو 279.4 مليار دولار، وفقاً لحسابات موقع "Companies Market Cap"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وحلت شركة "أبل" صاحبة الصدارة بين الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، في المرتبة الثانية في مؤشر الربحية، بأرباح بلغت 120.5 مليار دولار خلال الـ 12 شهراً المنتهية في يونيو الماضي.

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كما تلتها في الترتيب شركة ألفابيت (الشركة الأم لـ غوغل)، بأرباح بلغت 85.7 مليار دولار.

فيما تخلفت عنها شركة "مايكروسوفت"، بفارق بسيط، بعدما حققت أرباحاً بلغت 83.7 مليار دولار.

وبلغت أرباح أقرب 3 منافسين لـ "أرامكو" نحو 289.9 مليار دولار، بفارق 10 مليارات دولار فقط، عن أكبر شركة نفط في العالم.

وللمرة الأولى منذ سنوات، تنضم أكثر من شركة نفط، إلى قائمة أكثر الشركات ربحية حول العالم، إذ جاءت شركة إكسون موبيل في المركز الثامن بأرباح 54.8 مليار دولار، تلتها شركة شل في المرتبة التاسعة بأرباح 54.4 مليار دولار.

أكثر الشركات ربحية عالمياً
أكثر الشركات ربحية عالمياً

وواصلت الشركات الأميركية هيمنتها على صدارة الترتيب بوجود 4 شركات أميركية بين العشرة الكبار، فيما كان للصين مقعدين لصالح بنك ICBC، وبنك التعمير الصين.

وضم الترتيب شركتين أوروبيتين فقط، هما Equinor، النرويجية، وشل، بينما احتلت سامسونغ الكورية الجنوبية، المركز العاشر بأرباح 49.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بأكثر شركات النفط أرباحاً حول العالم خلال الربع الثاني، بخلاف أرامكو، فقد كانت إكسون موبيل في الترتيب، تلتها شيفرون، ثم شل، وبي بي البريطانية، ثم توتال الفرنسية.

أكثر شركات النفط ربحية
أكثر شركات النفط ربحية
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