تسلا تعود لأرقامها القياسية في الصين.. وعقبات تهدد الإنتاج

عادت عمليات شركة تسلا في الصين على قدم وساق بعد توقف مصنعها في شنغهاي للصيانة، فضلاً عن إغلاق كوفيد في المدينة مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج في وقت سابق من هذا العام.

وقامت شركة الملياردير إيلون ماسك، لصناعة السيارات الكهربائية بتسليم 76965 سيارة صينية الصنع في أغسطس، وهو ما يقل قليلاً عن الرقم القياسي المسجل في يونيو، والذي بلغ 77938 ويمثل انتعاشاً حاداً من 28217 في يوليو، عندما تم تعليق خطوط التجميع في مصنع تسلا في شنغهاي لإجراء ترقيات لمضاعفة السعة السنوية إلى حوالي مليون وحدة.

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وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية الصادرة، اليوم الخميس، أنه من إجمالي سيارات تسلا لشهر أغسطس، ذهبت 34502 سيارة إلى السوق المحلية وتم شحن 42463 سيارة إلى الخارج.

السيارات الكهربائية في الصين

لا يظهر شغف السائقين الصينيين بمركبات الطاقة الجديدة أي علامات على التراجع. إذ ارتفع إجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية النقية والهجينة الموصولة بالكهرباء، بنسبة 111% إلى 529000 وحدة، حسبما ذكرت رابطة سيارات الركاب الصينية.

وفي الشهر الماضي، رفعت الجمعية توقعاتها لإجمالي مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين هذا العام إلى 6 ملايين، أي ضعف 2.99 مليون في عام 2021.

وظلت شركة BYD المدعومة من وارن بافيت، في المقدمة مع تسليمات قياسية بلغت 174.915 سيارة. وشحنت شركة صناعة السيارات ومقرها شنتشن حوالي مليون سيارة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو ما يمثل حوالي ثلثي هدفها السنوي البالغ 1.5 مليون.

مبيعات السيارات في الصين

وقالت الرابطة إن إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين زاد بنسبة 28.4% عن العام السابق إلى حوالي 1.9 مليون وحدة في أغسطس.

وعلى الرغم من الزيادة الإجمالية في مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، لم تكن جميع شركات صناعة السيارات محصنة ضد الاضطرابات الإقليمية، مثل انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة سيتشوان وإغلاق كوفيد بسبب التفشي في بعض المناطق.

وقال الأمين العام للرابطة، كوي دونغشو، في إفادة يوم الخميس، إن هوامش ربح شركات صناعة السيارات تقلصت إلى حوالي 5% بسبب زيادات الأسعار من موردي المواد الخام. وأضاف أن الشركات ستعمل في النهاية على تحسين تكامل سلسلة التوريد وقوة التسعير، مع التركيز بشكل خاص على البطاريات.

عقبات الإنتاج

انخفضت مبيعات شركة Li Auto أكثر من 50% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى مشكلات الإنتاج في أحد مورديها في مقاطعة سيتشوان، والتي عانت من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. كما نبهت تسلا وSAIC Motor Corp أيضاً حكومة شنغهاي إلى أنهما قد يواجهان صعوبة في الحفاظ على الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما دفع مسؤولي المدينة إلى مطالبة المقاطعة الجنوبية الغربية بما إذا كان بإمكانها إعطاء الأولوية للكهرباء لموردي شركات صناعة السيارات.

بدورها، دخلت شركة فولكس فاغن إيه جي في إغلاق لمصنعها في مدينة تشنغدو، عاصمة سيتشوان، والتي تخضع للإغلاق بسبب تفشي فيروس كوفيد. كما علق مصنع سيتشوان التابع لشركة فولفو الإنتاج.

فيما تتوقع رابطة صناعة سيارات الركاب الصينية أن تستمر مبيعات السيارات في النمو بسرعة هذا الشهر، على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بتفشي مرض كوفيد. وقالت إن قدرات إنتاج شركات صناعة السيارات وإمدادات الرقائق قد تحسنت.