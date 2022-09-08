حسب نوع العطلة.. هذه أفضل الأوقات للحصول على أرخص الأسعار للسفر

نشرت "غوغل فلايتس" Google Flights مؤخراً بيانات أسعار تذاكر سفر لمدة 5 سنوات، للمساعدة في معرفة كيفية الحصول على أرخص سعر للسفر.

وكانت أحد النتائج الأولية، هي حكمة السفر الكلاسيكية - أو كما تقول الأسطورة - أن الثلاثاء ليس أفضل يوم للعثور على رحلات طيران رخيصة.

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لكن هناك أيضاً بعض النتائج التي قد تفاجئ المسافرين - مثل انخفاض أسعار الرحلات الداخلية خلال 21 إلى 60 يوماً قبل موعد السفر.

ودرس المهندسون متوسط أسعار تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً على Google Flights بين 1 أغسطس 2017 و1 أغسطس 2022 لرحلات تتراوح من 6 إلى 9 أيام و13 إلى 16 يوماً من الرحلات المغادرة من 4000 سوق في الولايات المتحدة.

وقال مدير المنتج في "غوغل فلايتس"، جيمس بايرز، إنهم يأملون في أن تجيب النتائج التي توصلوا إليها على أهم أسئلة المستخدمين، مثل موعد بدء تسوق رحلات الطيران، لاسيما في أوقات الإجازات مثل عيد الشكر ورحلات عيد الميلاد.

وبالطبع، النتائج ليست حقائق مطلقة، إذ تمثل بعض أنماط المستهلكين وشركات الطيران.

وبالتالي فإن أفضل رهان لك هو إعداد تنبيهات الأسعار مبكراً، والقفز على الأسعار الجيدة عندما تكون متاحة.

الرحلات الداخلية

وأظهرت بيانات الرحلات الجوية من "غوغل" أن أسعار الرحلات كانت عادة عند أدنى مستوياتها بين 21 و60 يوماً قبل الإقلاع، وتكون أدنى نقطة للسعر في اليوم الـ44 قبل الإقلاع.

كما أظهرت النتائج أن الرحلات الجوية في وقت مبكر من الأسبوع أرخص بنسبة 12% من رحلات نهاية الأسبوع، وأيام الأحد باهظة الثمن بشكل خاص.

فإذا كنت على استعداد لقضاء وقت أطول قليلاً للوصول إلى وجهتك، فاختر السفر المتقطع أو "الترانزيت" للعثور على صفقة أفضل، إذ تكون أسعار السفر بدون توقف أعلى بنسبة 20% من الأسعار التي تتضمن محطات توقف.

أوروبا

أما إذا كنت تخطط للسفر إلى أحد الوجهات الأوروبية، فإن الأسعار تكون عند أدنى مستوياتها بين 50 و179 يوماً قبل الإقلاع.

وتميل أفضل هذه الصفقات إلى الظهور في حوالي 129 يوما قبل الإقلاع.

المكسيك والكاريبي

أما إذا كنت تنوي السفر إلى المكسيك أو منطقة البحر الكاريبي، فإن حجز تذاكر الطيران بين 37 و87 يوماً قبل الإقلاع قد يعطيك فرصة للحصول على أفضل سعر، وركز بقوة على شهرين قبل موعد رحلتك المقررة فقد تحصل على أفضل صفقة، وفقاً لما ذكره موقع " iol"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الأعياد

أما بالنسبة لفترة الأعياد الغربية، مثل عيد الشكر وعيد الميلاد، فإن المهندسين راجعوا الرحلات المغادرة قبل الإجازة والعودة بعد العطلة.

وأظهرت النتائج أفضل وقت للبحث عن رحلات عيد الشكر المحلية يفضل أن يكون في غضون 36 إلى 74 يوماً مسبقاً.

وبالنسبة للرحلات المحلية في عيد الميلاد، حدث انخفاض في الأسعار في الفترة من 20 إلى 88 يوماً قبل العطلة، وظهر أدنى متوسط للأسعار قبل 22 يوماً.

عطلة الربيع

وفي ما يتعلق بعطلات الربيع التي تبدأ في مارس أو أبريل، فقد أظهرت أنماط الأسعار على "غوغل فلايتس"، أن الأسعار تميل إلى أدنى مستوياتها قبل شهرين من موعد الإقلاع المخطط.