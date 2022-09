كيم كارداشيان تطلق شركة للأسهم الخاصة

أطلقت نجمة الواقع، كيم كارداشيان وشريك سابق في Carlyle Group، شركة جديدة للأسهم الخاصة تركز على الاستثمار في الأعمال الاستهلاكية والإعلامية.

تعاونت كارداشيان مع جاي سامونز، الذي أدار الاستثمار الاستهلاكي في كارلايل، لإطلاق شركة SKKY Partners. وستقوم SKKY باستثمارات في قطاعات تشمل المنتجات الاستهلاكية، والضيافة، والرفاهية، والتجارة الرقمية، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الاستهلاكية وشركات الترفيه، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز".

نجحت كارداشيان، المعروفة للكثيرين من خلال ظهورها في برنامج عائلتها "The Kardashians" وسابقه "Keeping Up With the Kardashians"، في تنمية إمبراطوريتها التجارية الخاصة في السنوات الأخيرة بشكل مطرد.

بلغت قيمة أعمال شركة Skims للملابس التابعة لها، والتي بدأت في العام 2019، نحو 3.2 مليار دولار في يناير. وجمعت الشركة 240 مليون دولار في ذلك الوقت في جولة تمويل بقيادة Lone Pine Capital. كما أطلقت هذا العام خطاً للعناية بالبشرة، SKKN BY KIM، وهو مجموعة من 9 منتجات.

فيما اشتهر سامونز بالاستثمار في الأسماء التجارية الشهيرة مثل Beats By Dre والعلامة التجارية Supreme streetwear، وقد ترك شركة Carlyle في نهاية شهر يوليو بعد أكثر من 16 عاماً في الشركة. وقال إنه يتوقع أن يستمر في القيام باستثمارات مماثلة كما فعل في كارلايل.

وقال سامونز إنه اتصل بـ كارداشيان ووالدتها كريس جينر بشأن بدء الشركة في وقت سابق من هذا العام، مضيفاً أنه على علاقة بهما منذ سنوات. وأضاف سامونز أن جينر، التي تعمل مديرة لابنتها وتشرف على أعمال العائلة، ستنضم إلى SKKY كشريك.

وتنتهج SKKY استراتيجية متنوعة في الاستثمار، سواء عبر شراء حصص مسيطرة أو حصص أقلية في الشركات التي تخطط للاستثمار بها. وقالت كارداشيان إن فكرة العمل عن قرب مع رواد الأعمال لمساعدتهم على تنمية الشركات هو ما جذبها إلى فكرة إنشاء SKKY.

وستقدم شركتها المساعدة للشركات ضمن محفظتها عبر جلب الخبرات من أعمالها الخاصة لمساعدة رواد الأعمال على الازدهار.

وقالت كارداشيان: "الجزء المثير هو الجلوس مع هؤلاء المؤسسين ومعرفة ما هو حلمهم.. أريد أن أدعم ما هم عليه، وليس تغيير حمضهم النووي. فقط دعمهم ونقلهم إلى مستوى مختلف".

ووفقاً لـ كارداشيان، فإن SKKY لم تقم بأي استثمارات حتى الآن ولكنها تخطط للقيام بأول استثمار لها قبل نهاية العام. كما لم يبدأ مؤسسو الشركة في جمع الأموال، لكنهم يخططون للبدء في القيام بذلك من المستثمرين المؤسسيين قريباً. ورفض سامونز وكارداشيان تقديم تفاصيل عن الحجم المتوقع لصندوق الاستثمار المباشر المقرر إطلاقه.

وقال سامونز، الذي أمضى عقدين في صناعة الأسهم الخاصة، إن الانضمام إلى كارداشيان يسمح لهما بالاستفادة من مجموعات المهارات التكميلية. بالنسبة له، الجانب المالي والاستثماري، وبالنسبة لها، القدرة على التوسع بالشركات بمساعدة من انتشارها العالمي وتأثيرها الاجتماعي.