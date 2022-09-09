لو استثمرت 1000 دولار في "أبل" قبل 5 سنوات.. كم تصبح الآن؟

تعتبر أسهم شركة "أبل" الأميركية من بين الأسهم المغرية لكثير من المستثمرين، وذلك بسبب الرواج الكبير لعلامتها التجارية والأرباح القياسية التي تحققها منذ سنوات مع إقبال المستهلكين على منتجاتها التي أصبحت تتربع على عرش الأجهزة الإلكترونية المنافسة، خاصة هواتف "آيفون" التي لا تزال الأوسع انتشاراً على مستوى العالم.

ويصف الكثير من المراقبين والخبراء، شركة "أبل" بأنها صاحبة "تكنولوجيا المستهلك المبتكرة"، كما أنها صاحبة "علامة تجارية استراتيجية"، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة لدى كثير من المستهلكين. كما أن الشعور العام في الأسواق هو أن أسهمها أقل عرضة للمخاطر والتقلبات والأزمات.

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وبحسب ما رصدته "العربية نت"، فإن القيمة القيمة السوقية الحالية لشركة "أبل" الأميركية تبلغ 2.48 تريليون دولار، إلا أن السؤال الأهم بالنسبة لأي مستثمر سواء كان من صغار المستثمرين أو كبارهم، يتعلق بربحية أسهم الشركة، ومدى الفائدة التي يمكن أن يكون حملة الأسهم قد حققوها خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمتابعة "العربية نت" لحركة سهم "أبل" التاريخية، فإن الذي استثمر 1000 دولار بشراء أسهم "أبل" في سبتمبر 2017 سيكون لديه الآن بحلول سبتمبر 2022 حوالي 3900 دولار، فضلاً عن الذي باع خلال ذروة السهم في الخمس سنوات الماضية كان من الممكن أن يحصل على ما يقرب من 4600 دولار.

وفي 8 سبتمبر 2017، أغلقت "أبل" عند مستوى 39.66 دولاراً للسهم، أما في 6 سبتمبر 2022 فافتتح السهم بسعر 154.37 دولاراً، وهذا يعني أن معدل النمو الإجمالي للسهم بلغ 389%، أي أنك إذا استثمرت 1000 دولار في أسهم "أبل" في ذلك التاريخ في سبتمبر 2017 واحتفظت بها دون أي إجراءات أخرى حتى سبتمبر 2022، فسيكون لديك الآن 3892.33 دولاراً.

وشهدت الشركة صعوداً وهبوطاً على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث كانت أعلى نقطة لها خلال هذه الفترة عند 182.94 دولاراً، وهذا يعني نمواً بنسبة 459%، فإذا قمت ببيع استثمارك بقيمة 1000 دولار من عام 2017 بهذا السعر، فسيكون لديك إجمالي 4597.58 دولاراً.

يشار إلى أن "أبل" هي شركة تقنية مقرها كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، أسسها ستيف جوبز وستيف وزنياك ورونالد واين في عام 1976 وأدرجها جوبز ووزنياك في العام التالي بالبورصة.

وقاد جوبز الشركة لسنوات عديدة في فترتين مختلفتين كرئيس تنفيذي، وتوفي جوبز في عام 2011، حيث يقود الشركة حالياً الرئيس التنفيذي تيم كوك منذ عام 2011.

وتصنع "أبل" الأجهزة وبرامج التشغيل الاحتكارية التي تدير أجهزتها، أما المنتج الأكثر شيوعاً وانتشاراً للشركة فهو هاتف "آيفون" وهو الهاتف الذكي الأوسع انتشاراً على مستوى العالم في الوقت الراهن.