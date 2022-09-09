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مخطط يتيح للروس شراء "آيفون" الجديد.. رغم العقوبات الغربية

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جهاز آيفون 14 (فرانس برس)
جهاز آيفون 14 (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

مخطط يتيح للروس شراء "آيفون" الجديد.. رغم العقوبات الغربية

موسكو سمحت لتجار التجزئة باستيراد المنتجات من الخارج دون إذن مالك العلامة التجارية

القاهرة - خالد حسني

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قال مسؤول حكومي إن الروس ستتاح لهم الفرصة لشراء هاتف "آيفون 14" الجديد، على الرغم من مغادرة شركة التكنولوجيا الأميركية البلاد، وذلك بفضل مخطط الاستيراد الموازي لموسكو.

وأعلنت روسيا عن المخطط في مارس الماضي، عندما سمحت لتجار التجزئة باستيراد المنتجات من الخارج دون إذن مالك العلامة التجارية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هاتف آيفون الجديد الذي كشفت عنه شركة "أبل" الأميركية، سيتم استيراده بموجب المخطط، قال وزير التجارة والصناعة الروسي: "لما لا.. إذا أراد المستهلكون شراء هذه الهواتف، نعم، ستكون هناك فرصة".

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أوقفت شركة "أبل" مبيعات المنتجات الجديدة في روسيا في مارس الماضي، بعد أسبوع من غزو روسيا لأوكرانيا، على الرغم من أن "آيفون" و"ماك بوك" وسلعاً أخرى من "أبل" ظلت متوفرة في المتاجر الروسية، حيث يبيع تجار التجزئة مخزونهم المتبقي من الطرز القديمة، ويحصلون على الأجهزة التي تم إصدارها حديثًا من خلال مخطط الاستيراد.

وكانت شبكة الهاتف المحمول الروسية "إم تي إس" أعلنت بالفعل بيع طرازات "آيفون 14" عند الطلب المسبق. وتبدأ الأسعار من 84990 روبل (1398 دولارًا) لنسخة 128 غيغابايت، وفق شبكة "سي إن إن".

وقالت "إم تي إس"، إن التسليم قد يستغرق ما يصل إلى 120 يومًا مع احتفاظها بالحق في إلغاء الطلبات، إذا واجهت صعوبات في استيراد المنتجات. لكن لم ترد شركة "أبل" على الفور على طلب للتعليق.

وفي تصريحات الشهر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن المخطط، الذي يغطي المنتجات الغربية التي تتضمن الملابس الفاخرة والسيارات، قد تصل قيمته إلى 16 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل حوالي 4% من واردات روسيا للعام 2021.

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