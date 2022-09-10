العملات المشفرة تهدد العالم بكارثة بيئية.. هذه تفاصيلها

أعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من أن عمليات تعدين العملات المشفرة يمكن أن تعرقل خطط السيطرة العالمية على التغير المناخي، وهو ما يعني أنها قد تشكل أزمة من نوع آخر للبشرية، وهي أزمة بيئية كبيرة.

وحذر المكتب الخاص بسياسة العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض من أن عمليات تعدين العملات المشفرة يمكن أن تعيق قدرة الولايات المتحدة على التخفيف من تغير المناخ.

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وقال أيضاً إن الوكالات الفيدرالية يجب أن تنظر في المعلومات الواردة من عمال المناجم المشفرة والمرافق المحلية "بطريقة تحافظ على الخصوصية" للمساعدة في فهم المشكلة والتخفيف من حدتها.

وقال البيت الأبيض في التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية، واطلعت على مضمونه "العربية نت" إن عمليات التشفير في الولايات المتحدة تستهلك الآن قدراً من الطاقة يعادل جميع أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو جميع الإضاءة السكنية.

وتأتي هذه النتائج وسط انتقادات متزايدة بشأن كمية الكهرباء التي تستهلكها عمليات تعدين العملات الرقمية.

وتتضمن عملية تعدين العملة المشفرة تشغيل بنوك أجهزة الكمبيوتر لحل المعادلات الرياضية المعقدة من أجل إنشاء عملات معدنية جديدة والتحقق من صحة المعاملات المتعلقة بهذه العملات، مثل "بيتكوين" العملة المشفرة الأكثر شيوعاً.

وكشف التقرير أن إنتاج العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمثل ما بين 0.2% و0.3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وما بين 0.4% و0.8% من الانبعاثات المحلية على التوالي.

وينتج تعدين العملة المشفرة انبعاثات تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب بشكل أساسي عن طريق حرق الفحم والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى لتوليد الكهرباء.

وهذا العام، أنتج تعدين العملات الرقمية ما بين 110 و170 مليون طن متري من التلوث الكربوني في جميع أنحاء العالم، وحوالي 25 إلى 50 مليون طن متري في الولايات المتحدة وحدها، وفقاً للتقرير الصادر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض: "يساهم استخدام الكهرباء من الأصول الرقمية في انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الإضافي والضوضاء والتأثيرات المحلية الأخرى، اعتماداً على الأسواق والسياسات ومصادر الكهرباء المحلية".

وأضاف: "اعتماداً على كثافة الطاقة للتكنولوجيا المستخدمة، يمكن أن تعيق العملات المشفرة الجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق صافي تلوث كربوني بما يتفق مع التزامات وأهداف المناخ الأميركية".

وصدر التقرير كنتيجة لأمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن في مارس الماضي دعا فيه الحكومة لفحص مخاطر وفوائد العملات المشفرة. وتعهد الرئيس بخفض انبعاثات الولايات المتحدة من مستويات 2005 إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأفاد التقرير بأن انبعاثات التعدين المشفر العالمية أكبر من انبعاثات العديد من البلدان الفردية وتعادل الانبعاثات العالمية من جميع الناقلات والسفن الأخرى على الممرات المائية الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك فإن "بيتكوين" أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية تولد ما يقرب من ثلثي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المشفرة العالمية.